Zamiast wczasów na rajskiej wyspie – stres, płacz i stracone pieniądze. Mężczyzna, który do tego doprowadził od miesięcy drwi ze swoich ofiar i wymiaru sprawiedliwości! "Wojtek z Zanzibaru", który oszukał setki osób, wciąż pozostaje na wolności.

Wojciech Żabiński, znany jako Wojtek z Zanzibaru, za pomocą mediów społecznościowych promował wyjazdy na tanzańską wyspę. Wycieczki kupowane za wymyśloną przez biznesmena kryptowalutę kusiły klientów atrakcyjną ceną, a obecność celebrytów, których Wojtek zapraszał do swoich hoteli na Zanzibarze, nadawała działalności dodatkowego rozgłosu. W lutym 2022 roku biznesmen nieoczekiwanie zawiesił na kilka miesięcy działalność. Wyjazdy na Zanzibar zostały w ostatniej chwili odwołane, a setki klientów do tej pory nie odzyskało pieniędzy.

- Dla mnie on jest po prostu oszustem, złodziejem. Zrujnował moje marzenia, na które pracowałam przez cały rok – mówi Anna Ronkowska, jedna z oszukanych.

Oszukani na ekskluzywną wycieczkę. "Największą karą byłoby mu zabrać wszystko"

Wojciech Żabiński i jego dwoje wspólników są poszukiwani listem gończym za udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Prokuratura szacuje wartość szkód na ponad 7 milionów złotych.

- Ja nikomu nie życzę źle, ja nikomu nie życzę więzienia, ale uważam, że za marzenia i za te finanse powinien mu zostać zabrany całkowicie majątek i oddany ludziom. To czy on będzie siedział czy nie… Powinien ponieść karę oczywiście ale myślę, że dla niego liczyły się przede wszystkim pieniądze. I dla mnie największą karą byłoby mu zabrać wszystko – mówi Barbara, kolejna z oszukanych.

"Wojtek z Zanzibaru" poszukiwany. Ktoś może chcieć go wyeliminować

Co więcej, okazuje się, że Ż. kilka lat temu został prawomocnie skazany za oszustwa gospodarcze, ma też zakaz działalności organizatora turystyki. Tymczasem sieć hoteli na Zanzibarze działa w najlepsze.

- Jak ja to mówię, na każdy parasol przychodni odpowiedni grad. Może być tak, że ktoś będzie chciał wyeliminować go stamtąd i wtedy ten parasol mu spadnie. Wtedy nie będzie im potrzebny, a wtedy do działania mogą wejść polskie organy ściągania – tłumaczy były oficer Wydziału Poszukiwań Celowych.

