Rodzeństwo z Krasnegostawu: pani Barbara Flis i pan Witold Kardyka po śmierci w rodziców w 2014 r. odziedziczyło rodzinny dom. Mają własne mieszkania, nie chcieli więc, by dom niszczał i postanowili go wynająć. Szybko znalazła się chętna - Marta K. matka z małym dzieckiem, którzy potrzebowali pomocy.

- To była zima, a ona była w naprawdę trudnej sytuacji, z małym dzieckiem. Pomogłem po prostu, powiedziałem, żeby sobie tam mieszkali, niech tylko ten dom będzie zadbany i ogrzewany - opowiada pan Witold.

Zdewastowany dom

W 2019 roku zaczęły się problemy. Choć czynsz był symboliczny i wynosił jedynie 400 złotych, kobieta przestała go płacić. Mało tego, w domu zarejestrowała firmę transportową, a na podwórku zaczęły parkować busy. Dom też zaczął być dewastowany, doszło nawet do tego, że przez zaniedbania wybuchł w nim komin. Pan Witold postanowił wypowiedzieć umowę najmu.

Powiedziano mi, że tego domu nie sprzedam, że ten dom szybciej się zawali - a oni tego domu nie opuszczą. I na tym rozmowa z nimi się skończyła. Wynająłem nawet firmę negocjacyjną, która po trzech miesiącach też sobie z nimi nie dała rady - mówi właściciel domu.

ZOBACZ: "Interwencja": Bój o odprawy. Firma nie odpowiada na wezwania do zapłaty

Lokatorka nie reaguje jednak na wezwania do opuszczenia nieruchomości. Od czterech lat nie wpuszcza właścicieli do środka. Dodatkowo, w domu zamieszkał jej konkubent, który zaczął… atakować właściciela domu.

Pan Mateusz K. wydzwaniał i groził mi śmiercią - potem wysłał sms-y, a potem we trzech z kolegami urządzili na mnie polowanie w markecie - opowiada pan Witold.

"Nie daję już rady"

Dzicy lokatorzy nie chcą się wyprowadzić, twierdząc, że nie ma jeszcze nakazu eksmisji. Sprawa jest w sądzie, jednak od wielu miesięcy nie może się zakończyć, bo osoby zajmujące nielegalnie lokal nie pojawiają się na rozprawach.

- Ile razy ci państwo jeszcze mają się nie stawić, żeby zakończyć tę sprawę? Nie daję już rady... - mówiła na sali sądowej Barbara Flis.

Przez ostatnie cztery lata właściciel raz, z asystą policji, wszedł do swojego domu, jednak nie żeby go przejąć, a oszacować straty spowodowane działalnością lokatorów. Wynoszą one ponad 25 tysięcy złotych.

Więcej w programie "Państwo w Państwie" w materiale Moniki Gawrońskiej o 19:30.

ac/Polsat News