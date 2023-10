- To koniec rządów PiS. Nikt nam tych wyborów nie ukradnie - powiedział Donald Tusk. Prawo i Sprawiedliwość wygrało wybory parlamentarne, jednak nie uzyskało samodzielnej większości - wynika z sondażu exit poll przeprowadzonego przez Ipsos dla Polsatu. Na utworzenie rządu ma za to szansę opozycja.

- Słuchajcie, zrobiliśmy to. Nigdy nie byłem tak szczęśliwy z tego drugiego miejsca - powiedział przewodniczący Platformy Obywatelskiej Donald Tusk.

Polityk pogratulował także liderom innych partii opozycyjnych. - Już nikt nas nie oszuka. Wygraliśmy Polskę - powiedział lider PO.

Wybory 2023. Donald Tusk: Zbudujemy demokratyczny rząd

- Będziemy pilnować tych wyborów przez całą noc. Nikt nam ich nie ukradnie - podkreślił Tusk. - Zbudujemy demokratyczny rząd z naszymi partnerami - dodał.

Jak stwierdził, "nic się nie skończyło, a ta historia dopiero się zaczyna". - Wyobraźcie sobie, jak za chwilę będzie wyglądać Polska, bez tego zła panoszącego się przez osiem lat - podkreślił polityk

- Szczęśliwej Polski już czas - mówił lider PO.

WIDEO: Donald Tusk w przemówieniu po sondażowych wynikach

Rafał Trzaskowski: Negatywna kampania nie doprowadzi do zwycięstwa

Marszałek Senatu Tomasz Grodzki stwierdził, że "spełniło się marzenie". - Czeka nas ciężka praca, ale tak jak w Senacie strzegliśmy resztek demokracji, teraz zatriumfuje ona także w Sejmie - powiedział marszałek.

- Polska od kilku tygodni zaczęła się uśmiechać. Ludzie zaczęli mówić sobie "dzień dobry". Na tym budujemy zmiany, naszą społeczność. Nie pozwolimy sobie tego zmarnować - mówiła Małgorzata Kidawa-Błońska.

ZOBACZ: Wybory 2023. Jarosław Kaczyński: Czekajmy na dalszy rozwój wydarzeń. Mogą być ciekawe

Rafał Trzaskowski rozpoczął od podziękowań. - Byłem przekonany, że negatywna kampania nie jest w stanie doprowadzić nikogo do zwycięstwa, dlatego wygrała opozycja - stwierdził prezydent Warszawy.

- Polska wraca na ścieżkę europejską. Będzie uśmiechniętym, tolerancyjnym krajem. Znowu. Dziękuję - mówił Trzaskowski.

Wybory 2023. Jakie wyniki exit poll?

Prawo i Sprawiedliwość uzyskało najwyższy wynik w wyborach parlamentarnych 2023 - wynika z sondażu exit poll przeprowadzonego przez Ipsos dla Polsatu, TVP i TVN. Komitet zdobył 36,8 proc. głosów, co jednak nie gwarantuje mu samodzielnej większości w Sejmie.



Wyniki sondażu exit poll wskazują, że Prawo i Sprawiedliwość może liczyć na 200 miejsc w parlamencie. Oznacza to, że nie osiągnie sejmowej większości, do czego potrzeba 231 mandatów.

Wyniki exit poll wskazują, że PiS nie uzyska samodzielnej większości w Sejmie, nawet w przypadku koalicji z Konfederacją. Wówczas obie partie dysponowałyby 212 mandatami.

Na utworzenie rządu ma za to szansę opozycja. Koalicja KO, Trzeciej Drogi i Lewicy uzbierała 248 mandatów.