Frekwencja w referendum, które odbyło się w niedzielę wraz z wyborami parlamentarnymi, wyniosła 40 procent - wynika z sondażu exit poll przeprowadzonego przez Ipsos dla Polsatu. Oznacza to, że nie jest ono wiążące. Wyborcy odpowiadali na cztery pytania, które dotyczyły majątku państwowego, wieku emerytalnego, bariery na granicy z Białorusią oraz imigracji.

Referendum jest wiążące wówczas, kiedy weźmie w nim udział więcej niż 50 procent osób uprawnionych do głosowania. Wynik głosowania może być również pozytywny, gdy większa liczba osób odpowie na dane pytanie na "tak" - bądź negatywny, jeśli więcej osób zaznaczy odpowiedź "nie".

Frekwencja referendalna, która wskazuje na to, czy referendum jest wiążące, czy nie - jest liczona na podstawie liczby ważnych kart wyjętych z urny. Nie określa się jej natomiast na podstawie tego, ile osób przyszło do lokalu lub odebrało kartę do głosowania.

W referendum pytano wyborców o cztery kwestie.

Pierwsze pytanie brzmiało: "czy popierasz wyprzedaż majątku państwowego podmiotom zagranicznym, prowadzącą do utraty kontroli Polek i Polaków nad strategicznymi sektorami gospodarki?", drugie: "czy popierasz podniesienie wieku emerytalnego, w tym przywrócenie podwyższonego do 67 lat wieku emerytalnego dla kobiet i mężczyzn?", trzecie: "czy popierasz likwidację bariery na granicy Rzeczypospolitej Polskiej z Republiką Białorusi?", natomiast czwarte: "czy popierasz przyjęcie tysięcy nielegalnych imigrantów z Bliskiego Wschodu i Afryki, zgodnie z przymusowym mechanizmem relokacji narzucanym przez biurokrację europejską?".