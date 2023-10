- Przed nami stoi jeszcze pytanie o to, czy ten sukces będzie można zmienić w kolejną kadencję naszej władzy. Tego jeszcze nie wiemy - powiedział prezes PiS. - Niezależnie od tego, czy będziemy przy władzy, czy będziemy w opozycji, to nasz projekt będziemy realizować i nie pozwolimy na to, by Polskę zdradzono - dodał.

Podkreślił wagę "niepodległości" i "prawa do decydowania o własnym losie". - Uczynimy wszystko, co jest możliwe, by mimo tej koalicji, która jest przed nami, nasz program był dalej realizowany - podkreślił. Prezes PiS zapowiedział, że przed politykami PiS "dni walki", "dni różnego rodzaju napięć". - Ale ten finał w postaci kontynuacji naszego programu będzie ostatecznie zwycięstwem naszym i Polski - stwierdził.

- Czekajmy teraz na dalszy rozwój wydarzeń. Mogą być one ciekawe - powiedział.

Wideo: Jarosław Kaczyński o sondażu exit poll i wygranej PiS

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Wybory 2023. Wyniki exit poll

Prawo i Sprawiedliwość, według sondażu exit poll, uzyskało najwyższy wynik w wyborach parlamentarnych. Na partię rządzącą zagłosowało 36,8 proc. wyborców, co daje 200 miejsc w Sejmie. Oznacza to, że nawet w przypadku koalicji z Konfederacją (6,0 proc. głosów; 12 mandatów), nie uda się osiągnąć większości, czyli 231 miejsc w Izbie Niższej parlamentu.

Na utworzenie rządu ma za to szansę opozycja. Według sondażu przygotowanego przez Ipsos Koalicja KO, Trzeciej Drogi i Lewicy uzbierała 248 mandatów.