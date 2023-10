Frekwencja w wyborach parlamentarnych wyniosła 72,9 proc. - wynika z sondażu exit poll przeprowadzonego przez Ipsos dla Polsatu. - Wszystko wskazuje na to, że będzie to największa frekwencja w historii III RP - mówił podczas wieczornej konferencji przewodniczący PKW Sylwester Marciniak.

Cztery lata temu, w wyborach parlamentarnych w 2019 roku frekwencja wynosiła 61,47 proc.

Państwowa Komisja Wyborcza informowała, że na godz. 17 frekwencja w wyborach parlamentarnych 2023 roku wyniosła 57,54 proc.

Najwyższą frekwencję odnotowano w województwie mazowieckim - 78,3 procent. Najniższą natomiast w województwie opolskim - 66,1 procent.

Frekwencja w wyborach 2023. Będzie rekord?

Największą jak dotąd frekwencję po 1989 roku odnotowano w drugiej turze wyborów prezydenckich w 1995 roku. Wyniosła ona wówczas 68,23 proc. Najwyższą frekwencję w wyborach do parlamentu zanotowano z kolei w 1989 roku. Głos oddało wówczas 62,7 proc. uprawnionych.

Wybory do Sejmu i Senatu oraz referendum ogólnokrajowe odbyły się w niedzielę w godzinach od 7 do 21. Do głosowania uprawnionych było 29 mln 91 tys. 533 wyborców. Wybory odbyły się w 31 tys. 497 obwodach głosowania.

Od piątku od północy trwała cisza wyborcza. Zakończyła się ona o godz. 21 w niedzielę.