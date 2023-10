Twarde stanowisko premiera Izraela. Ostrzega wroga

Premier Izraela Benjamin Netanjahu wygłosił orędzie, w którym zapowiedział, że walki między Hamasem a jego krajem "to dopiero początek". - Zapewnimy, że wojna będzie kontynuowana. Do Izraela nadchodzi więcej broni i amunicji. Zniszczymy Hamas i zwyciężymy - słychać w telewizyjnym wystąpieniu.

Premier Izraela Benjamin Netanjahu wygłosił orędzie po rozpoczęciu szabatu - świątecznego dnia w judaizmie, trwającego od piątkowego wieczora, co nie zdarzało się nigdy wcześniej. Portal Times of Israel zasugerował, że wystąpienie miało na celu głównie podniesienie morale społeczeństwa.

Izrael. Benjamin Netanjahu: To dopiero początek

Netanjahu podkreślił, że Izraelczycy są zjednoczeni i "walczą jak lwy". Stwierdził też, że trwająca od tygodnia operacja Izraela, podjęta w odpowiedzi na atak Hamasu z 7 października, "to dopiero początek".

- Nigdy nie przebaczymy i nie zapomnimy okrucieństw, których dopuścili się nasi wrogowie - powiedział premier w wystąpieniu transmitowanym przez telewizję.

- Zapewnimy, że wojna będzie kontynuowana. Do Izraela nadchodzi więcej broni i amunicji. Zniszczymy Hamas i zwyciężymy. Trzeba na to czasu, ale zakończymy tę wojnę silniejsi, niż kiedykolwiek. Nie podam szczegółów tego, co nastąpi później, lecz mówię wam - to dopiero początek. Uderzymy z z bezprecedensową siłą - powtórzył.

Netanjahu nie wyjaśnił, jakie działania mogą teraz nastąpić i jak długo będą trwać. Agencja Associated Press podkreśla, że według premiera ofensywa w Strefie Gazy wciąż jest na początkowym etapie.

Hamas zaatakował Izrael tydzień temu

Do 1900 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych wśród mieszkańców Strefy Gazy pod początku wojny, która rozpoczęła się w minioną sobotę po ataku palestyńskiej organizacji terrorystycznej Hamas na Izrael. Wśród zabitych jest 614 dzieci - podał w piątek wieczorem resort zdrowia w Gazie.

Według władz w Tel Awiwie śmierć poniosło dotychczas ponad 1,3 tys. Izraelczyków - głównie cywilów, zamordowanych w ubiegłą sobotę w miejscowościach w pobliżu granicy ze Strefą Gazy.