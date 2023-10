Październik to miesiąc, który zwykle charakteryzuje się dość chwiejną równowagą w pogodzie. Zdarzają się jeszcze cieplejsze dni, które określamy mianem babiego lata, jednak trudno w tym miesiącu cieszyć się wysokimi temperaturami przekraczającymi plus 20 stopni Celsjusza.

W ostatnich dniach mieliśmy do czynienia z anomalią, jednak jeśli marzy się Wam spędzanie czasu na dworze w odzieży typowo letniej, to warto się spieszyć! Na przestrzeni kilkunastu godzin w pogodzie dokona się ogromna zmiana!

Pogoda w nocy z piątku na sobotę (13-14.10.2023)

Noc przywita nas wysokimi temperaturami (13-15 stopni Celsjusza) oraz niewielkim zachmurzeniem, które dominować będzie zwłaszcza w centralnej i północnej części kraju. Mieszkańcy Śląska i Małopolski będą cieszyć się pięknym, gwieździstym niebem.

fot za: wetter3.de, edycja własna

Pogodę nad naszą częścią kontynentu będzie kształtować potężny ośrodek niżowy znad Skandynawii. Jego obecność najszybciej odczują mieszkańcy Pomorza Zachodniego. Nad ranem spodziewamy się intensywnych opadów deszczu.

Zachmurzenie dotrze do:

zachodniej części Dolnego Śląska,

ziemi lubuskiej,

Wielkopolski,

całego polskiego pomorza i Kujaw,

zachodniej części Warmii i Mazur.

Będzie szaro, deszczowo, ale i… całkiem ciepło. Nawet w Szczecinie, gdzie opady mogą być intensywne, spodziewamy się w nocy co najmniej 14 stopni na plusie.

ZOBACZ: Prognoza pogody na weekend wyborczy. Nad Polskę nadpłynie niż

Pogoda w sobotę (14.10.2023) – termika może sprawić sporo problemów!

Sobotni poranek przywita nas całkiem przyjemnymi temperaturami. Najcieplej będzie tam, gdzie chmury zablokują "ucieczkę" temperatury, czyli w północno-zachodniej części kraju. W dzielnicach centralnych i południowych nieco chłodniej, bo około 14-15 kresek powyżej zera.

Front znad Niemiec cały czas będzie głównym czynnikiem kształtującym pogodę w naszym kraju. Spodziewamy się, że około południa opady dotrą do Wrocławia, Zielonej Góry, Poznania, Bydgoszczy i Olsztyna.

sytuacja meteorologiczna w Polsce w południe, 14.10.2023 (fot: TwojaPogoda)

Na Opolszczyźnie, Górnym Śląsku, w Małopolsce i Podkarpaciu wciąż dominować będzie wtedy piękna, słoneczna pogoda. Słupki rtęci mogą wskazać nawet 20-23 stopnie Celsjusza. W tym samym czasie, na Pomorzu Zachodnim, przez które front już się zdąży przetoczyć, termikę będzie kształtować zimne powietrze transportowane znad Skandynawii – warto ubrać się nieco cieplej, bo 13-14 stopni to raczej górna wartość, na jaką można liczyć. Uczucie chłodu będzie dodatkowo potęgował wiatr o prędkości zbliżonej do 30-40 km/h.

W sobotni wieczór deszczowy front nasunie się najpierw na Opolszczyznę, a następnie zepsuje pogodę na Górnym Śląsku i w Małopolsce. Mocno może popadać zwłaszcza w okolicach Raciborza, Rybnika, Aglomeracji Śląskiej, Częstochowy, Bielska-Białej, a nieco później także w Krakowie i na Kielecczyźnie.

ZOBACZ: Arktyczne powietrze w Polsce. Prognoza pogody na najbliższe dni.

Sobotni zachód słońca (17:58) przywita nas zupełnie innymi warunkami pogodowymi: bezchmurne niebo będzie cieszyć oko mieszkańców Warmii i Mazur, Wielkopolski, Mazowsza oraz Kujaw i Dolnego Śląska. Nad pozostałymi regionami Polski dominować będą chmury, a wspomniany już kilkakrotnie front będzie zbliżać się do Podkarpacia – mieszkańcy tej części Polski mogą spodziewać się opadów deszczu w godzinach późnowieczornych i nocnych.

fot za: WXCHARTS, edycja własna

Po zachodzie słońca Polska będzie podzielona na dwie strefy termiczne: zimną, z temperaturą zbliżoną do 10 stopni na plusie, która dotrze do linii Wrocław – Łódź – Warszawa – Białystok i ciepłą, gdzie słupki rtęci wskażą wartości nawet dwukrotnie wyższe. Dobrze ilustruje to powyższa mapa.



W nocy będzie też mocno wiało. W pasie nadmorskim podmuchy mogą dojść nawet do 60 km/h. Nieco spokojniej będzie w Polsce centralnej i południowej (40 km/h). Porywisty wiatr jeszcze bardziej schłodzi powietrze, dzięki czemu w niedzielę obudzimy się już w zupełnie nowych warunkach pogodowych.

WIDEO: Izrael. Turyści z Polski są na lotnisku w Tel Awiwie Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Polsatnews.pl