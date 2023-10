"Spływ arktycznej masy powietrza sprawia, że o poranku w Polsce jest zimno, a miejscami mroźnie" - wskazało IMGW na Twitterze.

IMGW wskazało, że w Tatrach i na Podhalu pada śnieg. Obecnie pokrywa śnieżna na Kasprowym Wierchu ma około 2 cm, ale będzie się powiększać.

"W poniedziałek na zachodzie, południu i częściowo w centrum zachmurzenie duże oraz opady deszczu. Na południu suma opadów do 15 mm. Poza tym dość pogodnie, jedynie na krańcach północnych możliwy słaby przelotny deszcz. W szczytowych partiach Karpat opady deszczu ze śniegiem i śniegu, w Tatrach przyrost pokrywy śnieżnej do 10 cm" - napisało IMGW w komunikacie na swojej stronie.

W ciągu dnia temperatura sięgnie od 7 stopni C na południu i w centrum do 13 stopni C na południowym zachodzie. W Sudetach porywy wiatru do 100 km/h, w Tatrach do 90 km/h.

❄️Na Kasprowym Wierchu mamy pokrywę śnieżną o grubości 2 cm. Dziś dopadać tam może kolejne 5-10 cm☃️.#IMGW #śnieg pic.twitter.com/gIo3iM0TAk — IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) October 9, 2023

We wtorek spodziewane ocieplenie

Synoptycy ostrzegają, że w nocy z poniedziałku na wtorek na południu Lubelszczyzny, w centrum, na wschodzie i północnym wschodzie kraju mogą wystąpić przymrozki. W tych miejscach temperatura przy gruncie może spaść do -2 stopni C.

Eksperci spodziewają się wzrostu temperatury we wtorek i środę.

"Wtorek na ogół pogodny, jedynie na krańcach południowych i północnych więcej chmur i tam możliwe słabe opady deszczu. Temperatura maksymalna od 9 stopni C na południowym wschodzie i na Podhalu do 15 stopni C na zachodzie" - napisano.

W środę temperatura maksymalna wyniesie od 16 stopni C na wschodzie do 23 stopni C na południowym zachodzie kraju.