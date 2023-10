- To miejsce tak bardzo wpisane w historyczną pamięć Warszawy, że wręcz magiczne - powiedział prezydent Andrzej Duda podczas rozstrzygnięcia konkursu architektonicznego na odbudowę Pałacu Saskiego. Wygrała go pracownia WXCA Group. Plan dotyczy odbudowy także Pałacu Brühla oraz kamienic przy ul. Królewskiej. Oddanie do użytku gmachów i reszty budynków planowane jest na 2030 r.