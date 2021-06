W Pałacu Prezydenckim powstanie zespół, który przygotuje projekt ustawy o odbudowie Pałacu Saskiego w Warszawie - poinformował we wtorek rzecznik prezydenta Błażej Spychalski. Projekt ten powinien powstać do końca czerwca - dodał.

W maju odbyła się konwencja programowa, na której zaprezentowany został Polski Ład, czyli nowy społeczno-gospodarczy program na okres pocovidowy, który firmują partie tworzące Zjednoczoną Prawicę. Prezes PiS Jarosław Kaczyński zapowiedział wówczas podczas swojego wystąpienia m.in. odbudowanie Pałacu Saskiego, a także zbudowanie nowego gmachu dla Opery Królewskiej w Warszawie.

Spychalski pytany w Radiu Plus, czy prezydent zaangażuje się w plany odbudowy Pałacu Saskiego, przypomniał, że to jest zobowiązanie Andrzeja Dudy jeszcze z 2018 roku. - W Pałacu Prezydenckim powstanie w najbliższych dniach zespół, który przygotuje projekt ustawy o odbudowie Pałacu Saskiego. Taki projekt powinien powstać do końca czerwca i zostanie złożony w parlamencie - poinformował rzecznik prezydenta.

ZOBACZ: "Kiedyś świat znajdzie się w Waszych rękach". Życzenia pary prezydenckiej z okazji Dnia Dziecka

Jak dodał, w skład zespołu weszliby m.in. przedstawiciele Kancelarii Prezydenta, resortu kultury i dziedzictwa narodowego.

WIDEO - Ojciec zginął na oczach dzieci. Wypadek w Krośnie Odrzańskim Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

dsk/PAP