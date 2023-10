Wierzę w to, że wygramy z PiS-em w całej Polsce - powiedział w programie "Graffiti" w Polsat News Mariusz Witczak. Według posła Platformy Obywatelskiej po przegranych wyborach, rządzący będą "kombinować z przekazaniem władzy". Pytany o wspólne rządy z Konfederacją zaznaczył, że "z kimkolwiek będziemy dogadywali koalicję, to będziemy ją musieli ustalić na poziomie programowym".

PiS obecnie cieszy się poparciem 33,5 proc. wyborców KO - 28 proc, Trzecia Droga - 10,9 proc., Lewica - 10,1 proc., a Konfederacja 9,2 proc. wyborców - wynika z najnowszego sondażu IBRiS dla "Rzeczpospolitej" i RMF. 33,5 proc. respondentów nie zamierza natomiast brać udziału w wyborach.

Wyniki skomentował na antenie Polsat News poseł PO Mariusz Witczak.

"Wierzę, że wygramy z PiS w całej Polsce"

- Poczekajmy na sondaże, które będą publikowane jutro. Poza tym najważniejszym sondażem będą niedzielne wybory - powiedział.

- Wierzę w to, że wygramy z PiS w całej Polsce - dodał.

- PiS jest w trendzie spadkowym. My codziennie robimy własne sondaże, w nich sytuacja jest jasna, jesteśmy na remis z PiS-em i na ostatniej prostej wygramy - podkreślił.

ZOBACZ: ''Graffiti". Szymon Hołownia: Konfederacja się rozpadnie

Pytany, dlaczego "Marsz Miliona Serc" nie przełożył się na wzrost wyników sondażowych opozycji, powiedział, że "wszystko poszło tak, jak miało pójść".

- Mieliśmy największy festiwal wolności w Europie. Dodatkowo dzisiaj i jutro przed nami setki spotkań z wyborcami w całej Polsce. Finał naszej kampanii wyborczej odbędzie się na Mazowszu - powiedział.

Wspólne rządy KO i Konfederacji?

Mariusz Witczak został również zapytany o możliwość rozmów i wspólnych rządów z Konfederacją.

- Przede wszystkim jako Koalicja Obywatelska chcemy wygrać z PiS-em. To jest gwarancja tego, że będzie spokojne przejęcie władzy, chociaż wiemy, że PiS przy wykorzystaniu procedur i przy użyciu prezydenta Andrzej Dudy, będzie kombinował z przekazaniem władzy - stwierdził.

- Będzie opóźniał ten proces, naciągał konstytucję i będzie wykorzystywał wszystkie środki, żeby utrzymać władzę - wyjaśnił.

- Polska racja stanu wymaga zmiany rządu i odsunięcia PiS od władzy. To jest interes narodowy. On dotyczy bezpieczeństwa narodowego, bezpieczeństwa ekonomicznego - powiedział.

ZOBACZ: Wspólny rząd opozycji? A. Dziemianowicz-Bąk o warunkach Lewicy

- Z kimkolwiek będziemy dogadywali koalicję, to będziemy ją musieli ustalić na poziomie programowym. Jeżeli dojdzie do sytuacji, że trzeba negocjować i tworzyć większość parlamentarną, to trzeba tez patrzeć na ludzi, z którymi się to robi - podkreślił.

- Jesli chodzi o Konfederację, to wiemy, że ten "konglomerat różnych indywiduów" składa się z ludzi różnych poglądów. Tych kontrowersyjnych, które kompletnie odrzucamy i pewnie iluś osób, które mają zacięcie wolnorynkowe, wolnościowe. Trzeba więc ważyć racje - stwierdził.

WIDEO: Mariusz Witczak w programie "Graffiti"

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

"PiS to niebezpieczna przyszłość Polaków"

W dalszej części programu Witczak odniósł się do zmian na najważniejszych stanowiskach w polskiej armii.

- Bezpieczeństwo narodowe pod rządami PiS jest zagrożone. PiS to niebezpieczna przyszłość Polaków - stwierdził.

- Mariusz Błaszczak nie jest ministrem obrony narodowej, tylko jest zwykłym politrukiem w wojsku. Powinien się nazywać "wychowawca do spraw politycznych" - dodał.

ZOBACZ: Piotr Zgorzelski: Polska stała się najsłabszym ogniwem Unii Europejskiej

- PiS wszystkie służby mundurowe traktuje jako zabawki do uprawiania polityki i podnoszenia dobrego samopoczucia. Notable przebierają się w mundury i wyglądają trochę jak grupa rekonstrukcyjna - powiedział.

Witczak zdementował również informację podaną przez ministra Błaszczaka, jakoby opozycja po dojściu do władzy miała zamiar zlikwidować Wojska Obrony Terytorialnej.

Skandal! Tusk wczoraj w Polsacie nazwał żołnierzy @terytorialsi parawojskiem! Obraża żołnierzy, którzy pomagają m. in. w obronie granicy, walce z pandemią, skutkami podtopień czy przy poszukiwaniu zaginionych osób. To kolejny dowód na to, że jeśli ekipa Tuska wróci do władzy to… pic.twitter.com/1XHgGJFGZg — Mariusz Błaszczak (@mblaszczak) October 12, 2023

- To kłamstwo. Dementuję tę informację - zapewnił.

Wcześniejsze odcinki programu "Graffiti" możesz zobaczyć TUTAJ.

WIDEO: S. Mentzen o zachowaniu J. Kaczyńskiego: Nie wiem, czy sam bym od razu liścia nie wypłacił Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

dk/ Polsatnews.pl