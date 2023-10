Humniska w szoku po potrąceniu chłopców. "20 metrów i by przeżył"

W Humniskach na Podkarpaciu doszło w środę do tragicznego wypadku. 78-letnia kobieta potrąciła dwóch 11-letnich chłopców. Jeden z nich zmarł na miejscu, drugi trafił do szpitala. Do wypadku doszło na prostym odcinku drogi. Polsat News rozmawiał z dziadkiem chłopca, który przeżył. - Ten, który zginął, 20 metrów i skręciłby w uliczkę, przeżył - powiedział mężczyzna, pokazując miejsce tragedii.