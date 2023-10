W Sosnowcu zawalił się balkon, na którym stało małżeństwo. Zginęła młoda kobieta. Mieszkańcy kamienicy musieli opuszczać swoje domy w pośpiechu. Chociaż od wypadku minął miesiąc, to wciąż nie mogą do nich wrócić. Władze zarządziły likwidację wszystkich balkonów, a końca prac nie widać. Podobnie jak i robotników na rusztowaniach.

Od tragicznego zdarzenia minął już ponad miesiąc. 4 września balkon znajdujący się na czwartym piętrze jednej z kamienic w Sosnowcu oderwał się od elewacji budynku i spadł na ziemię. Na balkonie w chwili zdarzenia przebywało małżeństwo.

Oboje w stanie ciężkim trafili do szpitala. Niestety kobiety nie udało się uratować. Z kolei mężczyzna wciąż przebywa w placówce pod stałą opieką lekarzy.

Tragiczny wypadek w Sosnowcu. Zawalił się balkon z czwartego piętra

Z obawy o stan reszty balkonów, władze miasta zarządziły ich całkowitą likwidację. Mieszkańcy pakowali się w pośpiechu, bo nikt nie przypuszczał, że prace będą trwały ponad miesiąc.

- Niby w tamtym tygodniu - do piątku - mieliśmy wrócić do domu. Mamy dzisiaj środę. Do tej pory zero oznak żebyśmy mogli do domu wrócić. Mało tego, okno balkonowe, gdzie szyba była wybita, do tej pory nie jest wymienione - powiedziała pani Sylwia, jedna z mieszkanek kamienicy, w rozmowie z reporterem Polsat News Bartoszem Mokrzyckim.



- Wzięliśmy ze sobą tylko kilka najpotrzebniejszych rzeczy. Na chwilę obecną to nawet zimowej kurtki nie mam - dodała.

Puste rusztowania i brak informacji. Końca prac nie widać

Prace mają się rzekomo zakończyć w najbliższych dniach. Jednak trudno będzie to zrobić bez pracujących robotników. Puste rusztowania budzą coraz większy niepokój mieszkańców.



- Jak najbardziej mnie to martwi i jakby tu byli pracownicy, to widać by ich było, ale nikogo nie widać - przekazał mieszkaniec kamienicy, pan Eugeniusz.

WIDEO: Władze zadecydowały o likwidacji wszystkich balkonów z kamienicy w Sosnowcu

W miejsce wyciętych balkonów mają zostać zamontowane barierki zabezpieczające.

Mieszkańcy kamienicy uważają, że budynek nie był remontowany od co najmniej 20 lat. Jednakże przeprowadzane ekspertyzy budowlane nie wskazywały, że coś jest nie tak. Stan kamienicy - przynajmniej na papierze - był w porządku. Prace trwają tyle czasu, bo jak tłumaczą urzędnicy nie tylko balkony są likwidowane.



- Mamy ekspertyzę, od kilku tygodni na jej podstawie prowadzimy kolejne prace. Zlikwidowaliśmy balkony, następnie zajęliśmy się nadprożami, skuwaniem luźnych elementów elewacji - powiedział Rafał Łysy, rzecznik urzędu miejskiego w Sosnowcu.



Dodatkowo w sprawie wciąż prowadzone jest postępowanie. Materiał dowodowy oraz dokumentacje techniczną gromadzi prokuratura w Sosnowcu, która prowadzi postępowanie pod kątem katastrofy budowlanej.