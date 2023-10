Chcieli pomóc więźniowi skrócić odsiadkę, teraz sami są poszukiwani. Dwóch mężczyzn zaatakowało strażników i próbowało odbić więźnia, gdy ten wracał do samochodu z prywatnej wizyty u dentysty. Akcja się nie udała. Więzień został ponownie schwytany, a nieudolni wybawcy uciekli autem, które następnie spalili w polu. Służby Ibizy rozpoczęły już obławę na uciekinierów.

Do zdarzenia doszło w poniedziałek około godziny 11:00 na Ibizie. Dwaj mężczyźni napadli na policjantów eskortujących więźnia do gabinetu dentystycznego. Podobno jeden z nich wyciągnął coś co przypomniało broń i wymierzył ją w kierunku mundurowych.

Między mężczyznami i funkcjonariuszami doszło do bójki, po której napastnicy uciekli. Sytuację próbował wykorzystać więzień, który pobiegł w przeciwnym kierunku niż mężczyźni. Został jednak szybko schwytany. Z kolei jego wybawcy odjechali autem i w ten sposób uniknęli natychmiastowego zatrzymania.



Całe zdarzenie działo się przy wielu świadkach, którzy określili je jako "przypominające film".

Chcieli odbić więźnia z rąk policjantów. Uciekli kradzionym autem

Sprawą zajęła się hiszpańska Gwardia Cywilna. Znaleziony został samochód uciekinierów. Auto stało w polu i było całkowicie spalone. Jego szczątki zostały zbadane przez policyjnych ekspertów. Pojazd był najpewniej skradziony i posiadał fałszywe tablice rejestracyjne.



We wtorek ogłoszono alarm we wszystkich portach i lotniskach. Mężczyźni wciąż są poszukiwani. Więzień został przesłuchany przez detektywów, jednak treść jego zeznań nie jest na razie dostępna.

Jak podaje The Mirror, więzień pochodzi z Wielkiej Brytanii. Uciekał przed tamtejszym wymiarem sprawiedliwości, jednak schwytano go na hiszpańskiej wyspie na mocy międzynarodowego nakazu aresztowania.



Najpewniej odpowiadał za handel narkotykami.