Według ustaleń 40-letni właściciel firmy budowlanej oraz 25-letnia kobieta z polskim paszportem zaprosili na pzyjęcie około 70 osób, w tym krewnych i przyjaciół. Wraz z restauratorem ustalili menu oparte na daniach rybnych za osiem tysięcy euro.

Para zarezerwowała termin w restauracji i wpłaciła kilkaset euro depozytu, zobowiązując się do zapłacenia całej kwoty w ustalonym dniu po ceremonii. Przyjęcie weselne przebiegało bez zakłóceń, goście weselni byli usatysfakcjonowani, a młoda para wyglądała na szczęśliwą.

Para młoda uciekła do Niemiec

Gdy nadszedł umówiony termin na uregulowanie rachunku, pan młody nie pojawił się w restauracji i nie odbierał telefonu. Restaurator próbował namierzyć jego rodzinę, jednak bezskutecznie. Wkrótce jego podejrzenia zmieniły się w pewność. Para młoda uciekła bez płacenia. Właściciel restauracji zwrócił się po pomoc do karabinierów, którzy ustalili, że para uciekła do Niemiec wraz z ich rodzicami. Służby nie wykluczają, że pojadą również do Polski, gdzie mieszka rodzina panny młodej.

Włoskie media przypominają, że w tym roku pełno było doniesień o przypadkach niepłacenia rachunków w restauracjach.

Pośrednio problem dotknął samej premier Włoch Giorgii Meloni, gdy składała wizytę w Albanii. W tym samym czasie media obiegły informacje o grupie Włochów, która uciekła z albańskiej restauracji bez płacenia. Żeby złagodzić incydent, Meloni poprosiła włoską ambasadę o uregulowanie rachunku z jej pieniędzy.