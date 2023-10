Coraz więcej przypadków boreliozy i kleszczowego zapalenia mózgu notuje się w naszym kraju. Kleszcze nadal czyhają na żywicieli m.in. dlatego, że jest zbyt ciepło, by przestały być aktywne. Taka sytuacja może utrzymać się przez październik, listopad, a nawet grudzień. Grzybiarze i inni lubiący wyprawy do lasu nie powinni więc zapominać, by w domu dokładnie obejrzeć skórę.