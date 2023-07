Coraz bardziej topniejąca wieczna zmarzlina na Syberii uwolniła bardzo stare organizmy. Naukowcy z rosyjskiego Instytutu Problemów Fizykochemicznych i Biologicznych Gleboznawstwa odnaleźli nicienie sprzed wielu tysięcy lat. Historia odkrycia sięga 2018 r., gdy naukowcy znaleźli w topniejącej wiecznej zmarzlinie na Syberii dwa nicienie.

ZOBACZ: Chiny. Spadł "deszcz robaków" w Pekinie. Władze apelują o użycie parasoli

To małe bezkręgowce. Niektóre z ich gatunków są pasożytami u ludzi i zwierząt. Należą do najbardziej wszechobecnych organizmów na Ziemi. Zamieszkują glebę, wodę i dno oceanów. Pierwotnie datowano, że nicienie mogą mieć ok. 32 tys. lat, ale wykorzystując datowanie radiowęglowe udało się skorygować tę datę.

Rosja. Na Syberii obudzili organizmy sprzed 46 tysięcy lat

Ustalenia naukowców opublikowano w najnowszym numerze czasopisma naukowego "PLOS Genetics". Z ustaleń naukowców wynika, że pradawne robaki należą do zupełnie nowego gatunku - Panagrolaimus kolymaensis – od miejsca ich znalezienia. Oszacowano, że zwierzęta te przetrwały w zmarzlinie aż 46 tysięcy lat, a więc późnego plejstocenu, a po tym okresie udało się je przywrócić do życia.

Jak udało dokonać się tej sztuki? Jedna z badaczek, Anastazja Szatilowicz, ożywiła nicienie dzięki nawodnieniu ich. W celu dalszych analiz przewiozła około stu glist do laboratorium w Niemczech.

ZOBACZ: Władze Unii Europejskiej zachęcają Polaków do spożywania mięsa robaków i owadów

"Przetrwanie w ekstremalnych środowiskach to wyzwanie, któremu są w stanie sprostać tylko nieliczne organizmy" - napisano w publikacji. W przypadku nicieni z Syberii stało się to możliwe dzięki wstrzymaniu metabolizmu - kryptobiozie. Wejście w ten stan pozwala na przetrwanie w ekstremalnych warunkach przez bardzo długi czas.

Dotychczas wiadomo było, że ze stanem kryptobiozy w odpowiedzi na trudne warunku środowiskowe radziły sobie dobrze wirusy, niesporczaki czy wrotki.

ZOBACZ: Tysiące robaków na plaży w San Francisco. Ich kształt wprawia w zdumienie

Naukowcy w Niemiec rozmnożyli nicienie

Jak informuje CNN po rozmrożeniu nicienie zaczęły się rozmnażać. Ze szczegółowych badań genetycznych nicienia przeprowadzonych przez naukowców z kilku niemieckich ośrodków, m.in. z drezdeńskiego Max Planck Institute of Molecular Cell Biology and Genetics wynika, że badacze wyhodowali sto pokoleń robaków. Ich zdaniem są one doskonale przystosowane do przetrwania nawet skrajnych warunków.

Odkrycie zbiegło się w czasie z innymi badaniami dotyczącymi wieloletniej zmarzliny. Zdaniem innej grupy badaczy, poważnym zagrożeniem dla środowiska mogą być patogeny "podróżujące w czasie". Dawne mikroorganizmy wraz z roztapianiem się wieloletniej zmarzliny mogą ponownie wrócić do życia.

ZOBACZ: "Podejrzanie wyglądający robak" w mieszkaniu. Strażnicy miejscy złapali jadowitą skolopendrę

Eksperci zwracają uwagę, że roztapiający się lód corocznie uwalnia 4 tryliony mikroorganizmów. I nie jest wykluczone, że może wśród nich znaleźć się kompletnie nam nieznany gatunek, który zachwieje równowagą ekologiczną.

WIDEO: Kolejne greckie wyspy w ogniu. Trwa ewakuacja mieszkańców i turystów Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

mak/dk/CNN/"The Washington Post"