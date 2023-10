Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie meteorologiczne pierwszego stopnia. W nocy z soboty na niedzielę w południowo-zachodniej części Polski spodziewane są wichury.



"Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości do 40 km/h, w porywach do 75 km/h, z kierunków zachodnich" - poinformował IMGW we wpisie na platformie X (wcześniej Twitter).

Silny wiatr na Dolnym Śląsku

Prognoza dotyczy ośmiu przygranicznych powiatów w województwie Dolnośląskim. Są to: powiat kłodzki, wałbrzyski, kamiennogórski, karkonoski, lwówiecki, lubański, jak również miasta Wałbrzych i Jelenia Góra.

Ostrzeżenie obowiązuje od godz. 21:00 w sobotę (07.10) do godz. 02:00 w niedzielę (08.10).



Prawdopodobieństwo wystąpienia silnych wiatrów Instytut określił na 80 proc.

Najmocniej wieje nad Bałtykiem

IMGW przypomina, że obecnie silny wiatr występuje w północnej, centralnej i wschodniej części Polski. Najmocniej wieje nad morzem.

"W powiatach nadmorskich miejscami wiatr osiąga porywy wiatru do 100 km/h. W najbliższych godzinach nadal prognozuje się wiatr o średniej prędkości od 45 km/h do 60 km/h, w porywach do 100 km/h, miejscami do 110 km/h, z kierunków zachodnich. Po 13 -ej wiatr zacznie słabnąć" - podaje Instytut.

Zmiana pogody wpłynie na biomet

Pogodowe zmiany wywołają pogorszenie się warunków biometeorologicznych w Polsce.

"W dzień dynamiczna pogoda z porywistym wiatrem, kształtowana przez aktywny niż i związany z nim front atmosferyczny, w całym kraju niekorzystnie wpływać na organizm" - informuje IMGW.