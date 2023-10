Dominika Tarczyńska laureatką nagrody "Green Changer"

Nagrody "Green Changer" przyznano po raz pierwszy. Tegoroczni laureaci będą stanowili kapitułę kolejnej edycji.

Podczas uroczystej gali PRECOP 28 uhonorowano "osoby, autorów projektów i instytucje promujące aktywność na rzecz klimatu i zrównoważonego stylu życia oraz przedsięwzięcia, projekty i pomysły służące środowisku".

Laureaci "Green Changer"

W gronie laureatów znalazła się prowadząca program "Czysta Polska" Dominika Tarczyńska. Na antenie telewizji edukuje w temacie ekologii i ochrony środowiska. Łączy wiedzę i dziennikarski profesjonalizm z darem przekonywania.

Pozostali laureaci to Wiktoria Jędroszkowiak, aktywistka klimatyczna i działaczka społeczna, dziennikarz naukowy dr Tomasz Rożek, prof. Maciej Nowicki, laureat największej w Europie nagrody w ochronie środowiska Deutscher Umweltpreis, Paulina Górska, propagatorka świadomej i odpowiedzialnej konsumpcji.

– PRECOP 28 to nie tylko konferencja przygotowująca do tegorocznego szczytu klimatycznego COP28 w Dubaju. To przede wszystkim przestrzeń, w której spotyka się polityka, biznes i nauka, by oprócz rozmów o zmianie klimatu wypracować też realne działania. Za tymi działaniami stoją ludzie – politycy, naukowcy, aktywiści, ale też i przedstawiciele biznesu. To oni są motorem zmian, podsuwają dobre przykłady i pomysły, przekonują i dzielą się swoją dobrą energią – powiedział Wojciech Kuśpik, prezes grupy PTWP.

"Doceniajmy tych, którzy podejmują realne działania"

Tegoroczną nagrodę "Green Changer" otrzymało także miasto Katowice. "Jest ono miejscem ważnych wydarzeń związanych ze zrównoważonym rozwojem i polityką klimatyczną. Katowice współorganizowały Światowe Forum Miejskie, Szczyt Cyfrowy ONZ – IGF, a przede wszystkim Szczyt Klimatyczny – COP24 w 2018 roku. Wydarzenie to stanowiło dla miasta impuls do podjęcia ważnych działań i pozytywnych zmian" - przekazano.

– Doceniajmy tych, którzy podejmują realne działania, a nie tylko mówią o tym, co należy zrobić – mówił Kamil Wyszkowski, przedstawiciel krajowy i dyrektor wykonawczy United Nations Global Compact Network Poland, cytowany w komunikacie. - Najczęściej bowiem jest tak, że kiedy ktoś dużo robi, to nie ma czasu na autopromocję. Tym bardziej trzeba to docenić, bo ci, którzy rzeczywiście zajmują się ratowaniem planety, ratowaniem gatunków, promocją wiedzy, najczęściej doświadczają osamotnienia, spotykają się z krytyką, doświadczają wypalenia.

"Drugim wyróżnionym podmiotem została firma Vive Textile Recycling, która w praktyce realizuje to, o czym wielu jedynie mówi – ideę gospodarki cyrkularnej. Przedsiębiorstwo jest liderem branży recyklingu tekstyliów w Polsce i Europie. Dziennie sortuje ponad 300 ton towaru, a za cel stawia sobie stuprocentowe wykorzystanie odzieży używanej wykorzystanie odzieży używanej" - czytamy w informacji United Nations Global Compact Network Poland.

