Ceny paliw na stacjach benzynowych są dziś najniższe od początku 2022 roku. W związku z obniżką wielu kierowców zdecydowało się tankować na zapas. Taki krok sugerował m.in. Waldemar Pawlak na antenie Polsat News.

Polski rajdowiec: Przechowywanie paliwa jest bardzo niebezpieczne

Ci, którzy decydują się na tankowanie na zapas i przechowywanie paliwa powinni pamiętać przede wszystkim o bezpieczeństwie.

Paliwo i olej napędowy to substancje zaliczone do tych niebezpiecznych. Zarówno przy transporcie, jak i przechowywaniu paliwa obowiązują określone przepisy z zakresu ochrony przeciwpożarowej.



- Przechowywanie jest bardzo niebezpieczne w przypadku jakiegokolwiek zagrożenia pożarem. Te przechowywane przez nas paliwa jeszcze wzmagają to niebezpieczeństwo - mówi Maciej Giemza, motocyklista i uczestnik Rajdu Dakar.

Pojemniki, w których paliwo będzie przewożone lub przechowywane muszą być bezpieczne, a najlepiej certyfikowane.



- Te zbiorniki muszą mieć specjalne atesty, ponieważ przechowywanie w wysokich, bądź niskim temperaturach powodują, że z plastiku, w którym przechowujemy to paliwo wydzielane są substancje, które również powodują, że z czasem to paliwo traci swoje właściwości i finalnie tak samo negatywnie wpływa na nasze silniki - dodaje.

Maciej Giemza: Paliwo zimowe różni się od paliwa letniego

Kwestie bezpieczeństwa to nie jedyny powód, dla którego należy zastanowić się przed kupieniem paliwa na zapas. Drugim jest to, że benzyna, którą kupimy teraz będzie wkrótce szkodliwe dla samochodów.

- Robienie zapasu paliwa, my z motosportu wiemy to doskonale, jest niezdrowe. Jakikolwiek zapas, który zrobimy teraz - w zimę jest on dla nas, tak naprawdę, bezużyteczny - mówi Maciej Giemza.

Paliwo, które jest aktualnie dostępne na stacjach benzynowych różni się składem od tego, które będzie dostępne zimą, gdy temperatury spadną poniżej zera.



- Do paliw zimowych dodawane są dodatki, które powodują, że to paliwo jest bezpieczniejsze dla naszego silnika w temperaturach minusowych, do -20 stopni. Więc teraz jeszcze, jak mamy na stacjach paliw to paliwo letnie, robimy samemu sobie krzywdę i krzywdę naszym maszynom jeśli będziemy chcieli używać tego paliwa w zimę - tłumaczy sportowiec.



Ci, którzy jednak zdecydują się tankować paliwo na zapas powinni zapoznać się najpierw z zasadami ochrony przeciwpożarowej.

kjt/Polsat News