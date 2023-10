Donald Tusk spotkał się z mieszkańcami Płocka w budynku szkoły podstawowej nr 22. Swoje wystąpienie rozpoczął od pytania do zebranych.

- Trudno nie zacząć spotkania w Płocku od tego najprostszego pytania: Gdzie ja mogę diesla zatankować? - zapytał Donald Tusk na spotkaniu z mieszkańcami.

Słowa lidera PO rozbawiły zebranych i zostały nagrodzone brawami.

- Jechaliśmy naszym "Tuskobusem" no i żeby pan Obajtek nie mówił, ze to wymysły opozycji, zajechaliśmy na niedużą stację Orlenu i nawet zrobiliśmy zdjęcie, żeby nie było wątpliwości gdzie to jest i kiedy to jest - tłumaczył.

Tusk wstawił zdjęcie ze stacji. Orlen odpowiada

Donald Tusk powiedział, że na dystrybutorze z olejem napędowym zobaczył "słynne karteczki" informujące o awarii. Zdjęcie z wizyty na stacji paliw w Reczynie pojawiło się przed spotkaniem w mediach społecznościowych polityka.

"Dostawy paliw na stacje ORLEN realizowane są na bieżąco. Realizujemy również wszystkie dostawy do naszych klientów hurtowych, z którymi mamy podpisane umowy" - odpowiedziało Biuro Prasowe PKN Orlen.

- Według wyliczeń ekspertów prezes Daniel Obajtek mógł narazić Orlen na stratę 2 mld złotych w III kwartale. Dla nich szastanie miliardami, żeby pomóc Kaczyńskiemu nie stanowi żadnego problemu - powiedział Tusk.