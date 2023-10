"Bardzo niepokojące doniesienia z Alkmaar. Poleciłem MSZ pilne działania dyplomatyczne w celu weryfikacji wydarzeń z nocy. Polscy zawodnicy i kibice muszą być traktowani zgodnie z prawem. Nie ma zgody na jego łamanie" - podał Morawiecki na platformie X dawniej Twitter.

Do całej sprawy odniósł się także na antenie Polsat News wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński.

- Premier polecił nam podjęcie jak najszybszych działań, ale tak naprawdę te działania prowadzone są już od nocy. Wtedy nasz konsul na miejscu interweniował. Rzeczywiście dwójka piłkarzy została zatrzymana, są to obywatele Portugalii i Serbii, zwróciliśmy się odpowiednimi kanałami po pomoc do konsulów Portugalii i Serbii - podał Jabłoński.

- Wyjaśniamy te sprawę, bo ona dotyczy kilku aspektów. Jeden z nich to działania policji, ochrony bezpośrednio wobec klubu, sztabu, zawodników przy stadionie. Natomiast mamy też sygnały z całej Holandii, że grupy polskich obywateli były w nietypowy sposób traktowane przez holenderską policję tylko za używanie języka polskiego - zrelacjonował wiceminister.

Przekazał, że doniesienia są sprawdzane. Zachęcił także ewentualne ofiary takich działań do zgłaszania się do odpowiednich służb.

Całe zdarzenie nazwał "szokującym" i zapowiedział, że jako ministerstwo będą dążyć do tego, by odpowiedzialne za agresję osoby poniosły konsekwencje.

Sytuację skomentował także wiceminister sprawiedliwości Sebastian Kaleta. "Nie może być na to zgody, a nasze państwo musi podjąć stosowne działania."

Skandal po meczu Legii Warszawa w Holandii. Zaatakowali policjanci

Do zdarzenia doszło po meczu AZ Alkmaar - Legia Warszawa (1-0) w drugiej serii gier grupowych Ligi Konferencji. W nocy z czwartku na piątek holenderscy policjanci zaatakowali piłkarzy, trenerów i działaczy Legii Warszawa. Przyczyny tego incydentu na razie pozostają nieznane.

Tutaj moment agresywnego ataku holenderskiej policji na Prezesa ⁦@LegiaWarszawa⁩ D.Mioduskiego !!! Absolutny skandal. Została naruszona także nietykalność cielesna kilku zawodników i członków sztabu zarówno przez ochronę jak i policję. Sytuacja bez precedensu. pic.twitter.com/qIceazjxWu — Jarek Jankowski (@JJ1916JJ) October 5, 2023



Wśród ofiar ataku mieli być m.in. trener przygotowania motorycznego, który został pobity pałkami, czy prezes klubu Dariusz Mioduski, który został uderzony w twarz. Dodatkowo piłkarze - Jouse i Radovan Pankov - zostali skuci kajdankami, odprowadzeni na lokalny komisariat i aresztowani.

🚨Josue prowadzony w kajdankach przez policję do radiowozu. Nieprawdopodobne zdarzenia w Alkmaar. @sport_tvppl pic.twitter.com/iltohCgeCy — Piotr Kamieniecki (@PKamieniecki) October 5, 2023

Polski konsul chciał rozwiązać sprawę. Jednakże holenderscy policjanci odmówili wszelkich rozmów ze względu na to, iż aresztowani piłkarze nie są Polakami.

Z nieoficjalnych przekazów wynika, że do starcia policjantów i kibiców Legii miało dojść jeszcze przed meczem. Jeden z funkcjonariuszy w wyniku konfrontacji miał stracić przytomność. Z kolei fanom miały być zrywane odznaczenia, wyrywane klubowe flagi.