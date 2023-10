Shibuya Crossing w dzielnicy Shibuya w Tokio to największe skrzyżowanie na świecie. Przecina je pięć przejść dla pieszych i 10 pasów dla pojazdów. Codziennie przechodzą tamtędy tysiące osób, a w święta ruch jest wzmożony. Oczekuje się, że w tym roku przyjedzie także więcej turystów, granice kraju po pandemii zostały otwarte jesienią 2022 roku.



Urzędnicy wystosowali formalny wniosek do obywateli i turystów, aby zachowywali się kulturalnie i nie obchodzili tam Halloween.

"Szkody wynikające z nadmiernego ruchu turystycznego stały się poważne, skutkując stratami materialnymi spowodowanymi piciem na ulicy, kłótniami z lokalnymi mieszkańcami i wyrzucaniem dużej liczby pustych puszek i butelek" - napisano w zawiadomieniu cytowanym przez CNN.



"Ponadto co roku podczas Halloween teren wokół stacji Shibuya staje się tak zatłoczony, że prawie niemożliwe jest poruszanie się" - podano kolejny powód.

Władze Shibuyi wprowadzają ograniczenia. Ulice dzielnicy nie służą do zabawy

Halloween jest bardzo popularne w Japonii. Jednak nie jest to okazja do zbierania cukierków, a do zabawy i picia. Zmartwienia władzy potęguje ubiegłoroczna sytuacja, która miała miejsce w Seulu. W czasie Halloween w dzielnicy Itaewon tłum był tak duży, że gdy wbuchła panika, w wyniku ścisku zginęło 156 osób.

Aby chronić się przed podobną sytuacją władze Shibuyi zadecydowały, że w dniach 27-31 października od godziny 18:00 do 5:00 będzie obowiązywał tam zakaz picia alkoholu. Dodatkowo sklepy monopolowe zostały poproszone o niesprzedawanie wszelkiego rodzaju trunków w tych godzinach.



Na miejscu mają zostać także rozmieszczone dodatkowe patrole policji i ochroniarzy.