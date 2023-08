Twórcy wraz z artystami - Anną Dereszowską, Jackiem Braciakiem, Pawłem Delągiem, Natalią Przybysz, Julią Kamińską, Elą Romanowską oraz Dominiką Tarczyńską, przedstawiają przykłady działań, które każdy z nas może podjąć, by zadbać o środowisko. Zachęcamy do obejrzenia filmów, których premiera miała miejsce podczas transmitowanego w Polsacie Earth Festival Uniejów 2023.

Stowarzyszenie Program Czysta Polska już od kilku lat prowadzi kampanię społeczną "Czysta Polska zaczyna się w Twoim domu". Spoty promują działania na rzecz ekologii i pokazują, że każdy ma możliwość na co dzień robić coś dobrego dla środowiska, czyli tak naprawdę – dla siebie samego.

– W kampanii kolejny raz zachęcamy do tego, by każdy z nas podejmował choćby najmniejsze kroki, aby ratować naszą planetę. Cały czas kupujemy za dużo, mamy problemy z segregacją śmieci, a plastik zalewa nasze lasy i oceany. Chcemy głosem znanych i cenionych osób dotrzeć do każdego i przekonać, aby kilka razy zastanowił się, zanim kupi nowe ubranie, wodę w plastikowej butelce czy zignoruje zasady segregacji śmieci. Pokazujemy, że to bardzo proste, zacząć od siebie – mówi Dominika Tarczyńska ze Stowarzyszenia Program Czysta Polska, która także wystąpiła w spotach.

Program Czysta Polska. Nowe spoty

Każdy z filmów łączy ekologiczny przekaz z humorem oraz zestawia działania na rzecz ekologii z całego świata z lokalnym, polskim aspektem, aby utwierdzić widzów w przekonaniu, że zmiana na lepsze jest możliwa i zależy od nas samych. To wszystko w myśl zasady 3R.

To kluczowy koncept w ekologii, odnoszący się do trzech podstawowych etapów, które mają na celu minimalizację wpływu ludzkości na środowisko. Zasada 3R to trzy słowa: Recycle (recykling), Reduce (redukcja), Reuse (ponowne użycie), które odpowiadają tematom trzech spotów w naszej kampanii.

Pierwszy film skupia się na kwestii segregacji śmieci. Recycle, czyli recykling, to proces, który pozwala na przetwarzanie odpadów na nowe produkty. To ważne narzędzie w walce z odpadami, ponieważ pozwala na zmniejszenie ilości śmieci trafiających na wysypiska, wyspy i pustynie oraz do oceanów, a także zmniejsza potrzebę eksploatacji naturalnych zasobów na produkcję nowych produktów. Ze spotu dowiemy się m.in., jak wygląda segregacja śmieci w Kamikatsu w Japonii.

Drugi film skupia się na ograniczaniu użycia plastiku. Reduce, czyli redukcja, oznacza zmniejszenie ilości odpadów, które wytwarzamy. Można to osiągnąć poprzez świadome zakupy i unikanie produktów z niepotrzebnym opakowaniem, a także przez minimalizowanie marnowania jedzenia i innych produktów. Spot pokazuje m.in., jak robić zakupy, inspirując się przykładami z Francji.

Trzeci film koncentruje się na konsumpcjonizmie. Reuse, czyli ponowne użycie, polega na wielokrotnym korzystaniu z przedmiotów zamiast wyrzucania ich po jednorazowym użyciu. Spot pokazuje konsekwencje nadmiernych zakupów ubrań na przykładzie pustyni Atakama.

Ekologiczne podejście na każdym polu

Twórcy kampanii stawiają na wartości ekologiczne nie tylko w treści, ale także w praktyce. Dlatego zdecydowali się na wykorzystanie wirtualnej produkcji jako najbardziej zrównoważonego podejścia do filmowania. Dzięki zaawansowanej technologii, stworzyli rozbudowane i realistyczne sceny bez konieczności przenoszenia całego zespołu na miejsce planu. Minimalizuje to emisję CO2 związaną z podróżowaniem i pozwala na efektywne wykorzystanie zasobów.

WIDEO: Spot kampanii Czysta Polska

- Koncepcja naszych trzech filmów połączy najlepsze cechy poprzednich kampanii z innowacyjnym podejściem do produkcji. Korzystając z wirtualnej produkcji, możemy eksperymentować z kreatywnością, zanurzając widza w niesamowitym otoczeniu. To pozwala nam na przedstawienie różnych scenariuszy i konsekwencji naszych działań w bardziej bezpośredni i angażujący sposób - mówi reżyser, Armin Kurasz.

Zapraszamy do oglądania spotów na kanałach Telewizji Polsat. Filmy dostępne są również w mediach społecznościowych Stowarzyszenia Program Czysta Polska, na stronie www.programczystapolska.pl oraz w aplikacji z zielonym listkiem "Czysta Polska".

Reżyserem spotów jest Armin Kurasz. Producentem spotów - Marzena Gorgoń z Telewizji Polsat.

