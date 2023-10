Gwiazdor przybył do Uzbekistanu, by wziąć udział w Tashkent International Film Festival. We wtorek przemawiał podczas ceremonii zamknięcia imprezy. W czasie wystąpienia poinformował, że gdy wcześniej zwiedzał Samarkandę, źle się poczuł i trafił do szpitala.

- Gdy przyglądałem się unikalnym wzorom na mauzoleum Gur-i Mir w Samarkandzie, moja lewa ręka wysiadła. Zostałem zabrany do nowoczesnego szpitala w tym historycznym mieście - powiedział Kevin Spacey podczas zakończenia festiwalu.

- Otrzymałem natychmiastową pomoc i szczęśliwie nic poważnego się nie stało - wskazał aktor. Chociaż nie podał szczegółów, drętwienie lewej ręki, jest obok bólu zamostkowego, jednym z najczęściej wymienianych objawów zawału serca.

Według Los Angeles Times wieczór przed wizytą w Samarkandzie Spacey spędził w jednym z barów w Taszkiencie. Jak przyznał aktor, nie spał zbyt wiele przed wycieczką do Samarkandy.

Kevin Spacey: Życie jest kruche, ważne byśmy współpracowali

Aktor wskazał przy tym, że zdarzenie zmusiło go do refleksji nad tym, jak kruche jest ludzkie życie.

- Dlatego ważne jest byśmy wspólnie pracowali, wspierali się i robili, co tylko możemy dla przyszłych pokoleń - powiedział.

W ostatnich latach Kevin Spacey spędzał dużo czasu na salach sądowych. W lipcu został oczyszczony przed londyńskim sądem z wszystkich dziewięciu zarzutów w tym oskarżenia o napaść na tle seksualnym.

Jak wskazało LA Times, w 2017 roku aktor został oskarżony o molestowanie na fali ruchu #MeToo i przez kilka lat rzadko pojawiał się na ekranie.

Oprócz uniewinnienia w procesie w Wielkiej Brytanii, zarzuty karne przeciwko Spacey'emu zostały wycofane w kilku sprawach w USA.

Ława przysięgłych również stanęła po stronie Spacey'ego w październiku 2022 roku, stwierdzając, że nie molestował on aktora Anthony'ego Rappa, gdy Rapp miał 14 lat w 1986 roku.

Dwukrotny laureat Oscara

64-letni Kevin Spacey jest dwukrotnym laureatem nagrody Oscara. W 1996 roku statuetkę przyznano mu za najlepszą rolę drugoplanową w filmie "Podejrzani". W 2000 r. triumfował jako najlepszy aktor pierwszoplanowy za rolę w "American Beauty". W 2015 roku zdobył też Złoty Glob jako najlepszy aktor w serialu dramatycznym "House of Cards".