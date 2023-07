Kevin Spacey - znany aktor - został uniewinniony przez londyński sąd w środę. 64-latkowi zarzucano m.in. napaść na tle seksualnym i doprowadzenie do czynności seksualnej bez zgody wobec czterech mężczyzn. Aktor przyjął tę decyzję ze łzami w oczach.

Spacey został oczyszczony z dziewięciu zarzutów.

Według relacji zagranicznych mediów w trakcie odczytywania decyzji sądu, aktor zalał się łzami. "Wyszeptał 'dziękuję' w stronę ławy przysięgłych, po czym otarł łzy chusteczką" - relacjonuje Reuters. Po odczytaniu wyroku, uścisnął dłonie swoich prawników i opuścił salę bocznymi drzwiami.

- Wyobrażam sobie, że możecie zrozumieć, że mam wiele do przetworzenia po tym, co się dzisiaj wydarzyło - powiedział dziennikarzom przed sądem.

Oskarżony o przestępstwa natury seksualnej

Spacey'a oskarżano o to, że miał się dopuścić przestępstw natury seksualnej wobec czterech mężczyzn na terenie Wielkiej Brytanii w latach 2001-2013. Aktor zaprzeczał wszystkim zarzutom. Większość z nich odnosiło się do okresu, w którym Spacey był dyrektorem artystycznym londyńskiego teatru Old Vic.

Pierwsze zarzuty zostały odczytane aktorowi w sądzie w czerwcu 2022 r.

W trakcie tego posiedzenia jego adwokat, Patrick Gibbs, przekonał sąd, że do czasu rozpoczęcia procesu aktor powinien pozostać na wolności i mieć możliwość podróżowania poza granice Wielkiej Brytanii.

Z kolei pod koniec czerwca 2023 roku prokurator Christine Agnew w sądzie określiła Kevina Spacey'a "prześladowcą seksualnym", który według niej "lubi sprawiać, by inni czuli się bezsilni".

Dodała, że aktor miał "agresywnie łapać innych mężczyzn za krocze". Przytoczyła sytuację, w której Spacey miał uprawiać seks oralny z mężczyzną, który spał.

Według prokurator aktor "nadużył on władzy i wpływów, jakie dawała mu jego reputacja i sława", aby wziąć "kogo chciał i kiedy chciał".

Dwukrotny zdobywca Oscara

64-letni Spacey jest dwukrotnym zdobywcą Oscara za role w filmach "Podejrzani" oraz "American Beauty". Wystąpił także w takich filmach jak "Siedem", "Tajemnice Los Angeles", "Glengarry Glen Ross", "Baby Driver", a także w serialu Netflixa "House of Cards". W 2016 roku został odznaczony Orderem Imperium Brytyjskiego.

Kariera Kevina Spacey'a załamała się po ujawnieniu oskarżeń o molestowanie. Aktor stracił role w serialu "House of Cards" oraz angaż w kilku innych projektach.

ac/ Polsatnews.pl