Donald Tusk zapowiedział, że przyjdzie na debatę organizowaną w poniedziałek przez Telewizję Polską. Zaapelował też do prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, by również stawił się w studiu. - Może masz odwagę w swojej telewizji stanąć do debaty ze mną. Ja tam będę - mówił lider PO, odpowiadając na pytanie z publiczności podczas przemówienia w Rzeszowie.