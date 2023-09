Nie potrzebowali ani plemników, ani komórki jajowej. Izraelskim badaczom po raz pierwszy w historii udało się wyhodować kompletną kopię 14-dniowego ludzkiego embrionu. Do stworzenia zarodka wykorzystano specjalnie zmanipulowane komórki macierzyste. Według naukowców badania nad embrionami to ważny krok na drodze do lepszego poznania przyczyn wielu chorób genetycznych.