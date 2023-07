Pilot United Airlines stawił się w pracy pijany. Miał lecieć z Francji do USA z 267 pasażerami na pokładzie. Mężczyzna we wtorek usłyszał wyrok w tej sprawie.

63-letni amerykański pilot przyszedł do pracy pijany. Zdarzenie miało miejsce w niedzielne popołudnie. Mężczyzna miał lecieć samolotem linii United Airlines z lotniska im. Charles de Gaulle w Paryżu do portu na lotnisku Washington Dulles w Wirginii. Jak się okazało mężczyzna miał 1,3 promila alkoholu we krwi.

Pijany pilot stawił się do pracy. Odpowiedział przed sądem

We wtorek mężczyzna stanął przed sądem we Francji. Jak przekazał "New York Post", z jego zeznań wynika, że w noc przed lotem wypił dwa kieliszki wina.



"Trochę się chwiał, jego oczy były szkliste" - mówił z kolei jeden z policjantów zeznający przed sądem.

Sędzia nie uwierzył w zeznania pilota. Stwierdził, że był nieodpowiedzialny, a jego działanie mogło doprowadzić do katastrofy lotniczej. Sąd uznał, że mężczyzna naraził na niebezpieczeństwo 267 pasażerów i członków załogi.



Pilot został skazany na sześć miesięcy więzienia w zawieszeniu i grzywnę w wysokości prawie 5000 dolarów (ok. 20 tys. zł). Zatrzymano mu również na rok licencję pilota.

Linie lotnicze przekazały, że współpracują z władzami francuskimi. "Bezpieczeństwo naszych klientów i załogi jest zawsze naszym najwyższym priorytetem. Wszyscy nasi pracownicy przestrzegają najwyższych standardów i stosujemy surową politykę braku tolerancji dla alkoholu" - czytamy w oświadczeniu.

