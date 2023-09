Szok na pokładzie samolotu British Airways z Londynu do Nicei. Kobieta zmarła w czwartek wieczorem podczas podróży z lotniska Heathrow do Nicei. Pasażerowie wezwali pomoc dopiero po wylądowaniu, ponieważ myśleli, że kobieta śpi. 73-latka najprawdopodobniej doznała zawału serca.

Według doniesień pasażerowie zabierali swoje torby i ustawiali się w kolejce do wyjścia po wylądowaniu samolotu, kiedy zdali sobie sprawę, że kobieta nie reaguje.

W panice zaalarmowali stewardessy, które natychmiast zwróciły się do kontroli ruchu lotniczego z prośbą o wezwanie służb. Na miejscu interweniowali strażacy i ratownicy medyczni, którzy próbowali reanimować 73-latkę. Było jednak za późno.

"Niestety podczas lotu z londyńskiego Heathrow do Nicei zmarł pasażer. Nasze myśli są w tej trudnej chwili z rodziną. Nie możemy podać szczegółów dotyczących zmarłego" - poinformował przewoźnik.

Przypadki śmierci w samolocie nie są rzadkością

Nie jest to pierwszy taki przypadek. W sierpniu tego roku pilot stracił przytomność i zmarł na pokładzie samolotu lecącego z Miami do Chile, co zmusiło pilotów do awaryjnego lądowania w Panamie.

W czerwcu 25-letni Brytyjczyk zmarł podczas lotu z Londynu do Nowego Jorku po ataku astmy.

