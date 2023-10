- To, co powiedziała Katarzyna Lubnauer, jest dosyć obrzydliwe, jeśli walczy się rzeczywiście o prawo do przerywania ciąży, to walczy się zawsze - powiedziała w poniedziałkowym "Graffiti" Anna-Maria Żukowska. Posłanka Lewicy odniosła się w ten sposób do braku zaproszenia na organizowany przez KO "Marsz Miliona Serc" dla pani Joanny z Krakowa.

Anna-Maria Żukowska nazwała niedzielny Marsz Miliona Serc organizowany przez Koalicję Obywatelską udanym i potrzebnym przedsięwzięciem. - Gratuluję Donaldowi Tuskowi. Dobrze, że marsz się odbył. Naprawdę przyszło bardzo dużo ludzi - powiedziała posłanka Nowej Lewicy, dodając, że mimo kontrowersji dotyczących liczebności marszu, uczestników było "na pewno więcej niż w katowickim Spodku na konwencji Prawa i Sprawiedliwości".

Posłanka pozytywnie oceniła, że nieobecność na marszu liderów Trzeciej Drogi. - Uważam, że Trzecia Droga podjęła dobrą decyzję. Dla tego elektoratu o który oni walczą: niezdecydowanego, i być może trochę jeszcze rozważającego głosowanie na PiS to dobrze, bo mają szansę się odróżnić - wyjaśniła posłanka - Nie ma między nami sporu, to jest uzgodnione. Każdy idzie po tę większość, która w sumie, mam nadzieję, da nam większość parlamentarną i pozwoli nam zbudować rząd - powiedziała Żukowska.

Posłanka Nowej Lewicy odniosła się również do zarzutu zbyt małej reprezentacji kobiet na niedzielnym przemarszu i na samych wystąpieniach Lewicy - Może można byłoby to zrobić bardziej parytetowo, ale myślę, że niezależnie od tego marsz jest sukcesem - powiedziała polityczka. - Mamy dwóch współprzewodniczących, Włodzimierza Czarzastego i Roberta Biedronia. Tak zdecydował kongres, zobaczymy, co będzie w przyszłości. Jesteśmy formacją kojarzoną z silnymi kobietami, silnymi polityczkami, tego nikt nam nie odbierze - wyjaśniła.

Anna-Maria Żukowska o Katarzynie Lubnauer: Zarzucanie czegoś takiego Lewicy jest niesmaczne

Posłanka skomentowała również brak zaproszenia na marsz dla pani Joanny z Krakowa, której szeroko opisywany w mediach przypadek interwencji policji po przerwaniu przez nią ciąży był początkowo jedną z głównych przyczyn zorganizowania niedzielnego wydarzenia.

Odniosła się do słów posłanki Nowoczesnej, Katarzyny Lubnauer, która powiedziała, że pani Joanna została zaproszona tak jak milion innych osób, a Lewica próbuje wykorzystać jej przypadek do własnych celów.

- To, co powiedziała Katarzyna Lubnauer, jest dosyć obrzydliwe. Przepraszam bardzo, ale jeśli walczy się rzeczywiście o prawo do przerywania ciąży, to walczy się zawsze. Nie widziałam Katarzyny na Manifie, nie widziałam jej na innych demonstracjach w tej sprawie. Zarzucanie czegoś takiego Lewicy, która jest z kobietami, kiedy tego potrzebują, jest niesmaczne - powiedziała.

Według posłanki udział w Marszu Miliona Serc organizatora ogólnopolskiej akcji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, Jerzego Owsiaka, była naturalną konsekwencją wcześniejszych ataków PiS na jego osobę. - To nie jest pierwsza okazja, przy której Jerzy Owsiak jakoś deklaruje się politycznie. Akcja społeczna WOŚP jest wykorzystywana przez PiS do atakowania Jerzego Owsiaka i całej opozycji. - powiedziała posłanka i przypomniała wycinanie symbolu WOŚP z relacji TVP Info. - To jednoznacznie pozycjonuje WOŚP po stronie opozycji - dodała.

Pozostałe odcinki programu można zobaczyć TUTAJ.

aas//Polsat News