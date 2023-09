To już prawie październik, a temperatura w Hiszpanii rośnie. W kolejnych dniach w niektórych obszarach kraju ma być nawet 36 stopni Celsjusza Meteorolodzy alarmują, że temperatury w ciągu dnia będą o około 10 stopni Celsjusza wyższe od normy.

Jak poinformowała hiszpańska stacja meteorologiczna AEMET do Hiszpanii nadciąga niespodziewana fala upałów. Najcieplej ma być w niedzielę, ale wysokie temperatury utrzymają się co najmniej do wtorku.

"W nadchodzących dniach wyjątkowo wysokie jak na tę porę roku temperatury. Pomiary w ciągu dnia będą o około 10 stopni C. wyższe od normy" - podkreślono. Najcieplej będzie na wyspach.

Temperaturas excepcionalmente altas para la época del año durante los próximos días. Entre el viernes 29 y el lunes 2, los valores diurnos estarán en torno a 10 ºC por encima de lo normal.

Temperatura zaczęła rosnąć od soboty, o czym informuje dziennik "El Pais". "Pomiary przekraczające 35 stopni Celsjusza odnotowano w ponad 20 stacjach meteorologicznych w kraju" - podaje dziennik.

Meteorolodzy spodziewają się też, że w Hiszpanii i Portugalii padną rekordy temperatur. Miejscami słupki rtęci mogą wskazać nawet 36 "kresek". Gorąco będzie także w nocy - temperatura ma wówczas sięgać 20 stopni Celsjusza.

Tak wysokie temperatury w zestawieniu z brakiem deszczu mogą doprowadzić do kolejnej fali pożarów. Obawiać mogą się również rolnicy, którzy już wcześniej musieli zmagać się ze skutkami suszy.