Susza na terenie siedmiu województw – deficyt wody dla roślin uprawnych wzrósł

Raport IUNG – susza występuje na terenie siedmiu województw

Najnowszy raport IUNG obejmuje okres od 21 czerwca do 20 sierpnia 2023 roku. Zgodnie z nim średnia wartość Klimatycznego Bilansu Wodnego wyniosła -85 mm. Oznacza to spadek o 15 mm w porównaniu z poprzednim okresem (od 11 czerwca do 10 sierpnia). Poprzez suszę rolniczą rozumie się zmniejszenie plonów o co najmniej 20% w dotkniętych suszą gminach w porównaniu z plonami uzyskiwanymi w średnich wieloletnich warunkach pogodowych.



Zarówno w czerwcu, jak i w lipcu odnotowano temperatury wyższe od normy wieloletniej. W przypadku czerwca były wyższe od 0,5 do 2,0°C, a w lipcu od 0,5 do 1,5°C. Najwyższe temperatury zaobserwowano na Kujawach, Pojezierzu i Nizinie Wielkopolskiej i Nizinie Śląskiej. W zachodniej Polsce usłonecznienie w czerwcu było większe od 20 do 100 godzin w stosunku do normy wieloletniej. Opady w znaczącej części kraju nie przekraczały w czerwcu 60 mm, a w lipcu 90 mm.

W jakich województwach deficyt wody jest największy?

Zgodnie z analizą susza rolnicza występuje na terenie województw:

Kujawsko-pomorskiego,

Mazowieckiego,

Podlaskiego,

Wielkopolskiego,

Warmińsko-mazurskiego,

Łódzkiego,

Lubelskiego.

Z najtrudniejszą sytuacją mierzą się rolnicy z Pojezierza Wielkopolskiego, na Nizinie Wielkopolskiej i Pojezierzu Chełmińsko-Dobrzyńskim. Deficyt wynosi tam od -160 do 199 mm. Deficyt w wysokości od -160 do -189 mm stwierdzono na południu Niziny Mazowieckiej. Znaczny deficyt (-160 do -179 mm) odnotowano we wschodniej części kraju. Mniejsze deficyty wody – od 120 do 160 mm – występują w północno-wschodniej części Polski.

W poprzednim okresie – pomiędzy 11.06 a 10.08 – susza rolnicza występowała w pięciu województwach: Łódzkim, Kujawsko-pomorskim, Wielkopolskim, Mazowieckim i Warmińsko-mazurskim. Pomiędzy 1 czerwca a 31 lipca suszę rolniczą stwierdzono na terytorium aż 15 województw. Nie odnotowano jej jedynie na Podkarpaciu.

Jakie uprawy są najbardziej dotknięte suszą?

Suszę notowano w przypadku ośmiu monitorowanych upraw:

Kukurydzy na kiszonkę,

Kukurydzy na ziarno,

Krzewów owocowych,

Roślin strączkowych,

Ziemniaka,

Warzyw gruntowych,

Chmielu,

Tytoniu.

Najtrudniejsza sytuacja dotyczy upraw kukurydzy na kiszonkę – susze stwierdzono w 447 gminach, co oznacza wzrost o ponad 4 pp. w porównaniu z poprzednim raportem. W przypadku kukurydzy na ziarno susza rolnicza obejmuje 397 gmin. Suszę stwierdzono także na obszarze 2,53% gruntów ornych (wzrost o 0,21 pp.).



W uprawach krzewów owocowych susza obejmuje 246 gmin, susza wśród roślin strączkowych dotyczy 167 gmin, ziemniaka 85 gmin, a suszę wśród warzyw gruntowych odnotowano w 29 gminach. Suszę rolniczą w uprawach chmielu stwierdzono w 11 gminach.

