Przez Hiszpanię przetacza się kolejna fala upałów. Termometry pokazują powyżej 40 stopni C. Tamtejsza organizacja pozarządowa rozdała wśród biedniejszych mieszkańców Madrytu sto wentylatorów. To trzecia fala upałów w tym kraju w trakcie tegorocznego lata. Obowiązują czerwone alerty pogodowe.

Sprzęt otrzymały rodziny z dziećmi. Trafił do mieszkańców ubogiej dzielnicy Canada Real na obrzeżach hiszpańskiej stolicy.

Wielu z nich skarżyło się na przerwy w dostępie wody i prądu, musieli korzystać z generatorów i baterii słonecznych.

Ekstremalne temperatury w Hiszpanii. Padł rekord

W czwartek w Walencji padł rekord ciepła, gdy na termometrach pojawiło się 46,8 st. C. Według instytutu meteorologii AEMET najwyższą temperaturę odnotowano na lotnisku.

W związku z wysokimi temperaturami w Hiszpanii obwiązują alerty pogodowe: najwyższy czerwony - na południu kraju, gdzie temperatura będzie sięgać do 43 st. C, oraz żółte - w centralnej, południowo-wschodniej oraz południowej - w tych miejscach temperatura może sięgnąć do 39 st. C.

Jak podaje instytut meteorologii AEMET, niższe temperatury będą odnotowywane w niedzielę. Najcieplej będzie na południu kraju, gdzie termometry pokażą do 39 st. C.

Tego lata kraje południa Europy zmagają się z rekordowymi temperaturami, władze wydają ostrzeżenia przed zagrożeniem zdrowia, szczególnie u osób starszych i cierpiących na przewlekłe schorzenia.

