W nocy z 29 na 30 września na niebie będzie można obserwować ostatnią w tym roku "superpełnię" Księżyca. Naturalny satelita Ziemi będzie o 14 procent większy i o 32 procent jaśniejszy niż podczas zwykłej pełni.

Oczywiście Księżyc był widoczny jeszcze przed zachodem Słońca - wszedł w pełnię już o godz. 11:58 w piątek.

Niezwykła wrześniowa pełnia ma wiele nazw. Znana jest jako Księżyc Żniwiarzy, Kukurydziany Księżyc, pełnia Zbiorów, pełnia Plonów, a także pełnia Jęczmiennego Księżyca. Genezy nietypowych przydomków należy szukać w kalendarzu rolniczym. To właśnie tej nocy, zbliżony do Ziemi Księżyc daje na tyle dużo światła, by w czasach, kiedy nie było elektryczności, umożliwić rolnikom zbiór plonów także po zmierzchu.

Czerwona barwa Księżyca. Nietypowe zachowanie zwierząt

Księżyc Żniwiarzy był jednym z istotnych elementów m.in. kultury Egipcjan. Pierwsza jesienna pełnia była dla nich oznaką zbliżania się życiodajnej dla ich gospodarki pory deszczowej.

W ciągu pierwszego pół godziny po wzejściu, Księżyc pokrył się krwistoczerwonym kolorem. Chodzi oczywiście o złudzenie optyczne spowodowane zachodzącym w atmosferze ziemskiej zjawiskiem rozpraszania światła.

Tej nocy w lasach można zauważyć nietypowe zachowanie zwierząt - zwiększona jasność utrudni im zapadnięcie w sen oraz żerowanie. Problem z zaśnięciem mogą mieć także ludzie.