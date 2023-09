Wąż został odnaleziony w sobotę 26 września około godziny 17:00 w w pobliżu bloku na Osiedlu Parkowym 22. Zwierzę zostało odłowione i przekazane pod opiekę znawcy gatunku, który obecnie sprawuje nad nim opiekę. Specjalista ustalił, że jest wąż zbożowy. Nie występuje on w środowisku naturalnym w Polsce, żyje tylko w terrariach.

Wąż zbożowy na osiedlu w Czarnkowie

Od soboty policjanci z KPP Czarnków poszukują właściciela węża. "Prosimy o kontakt właściciela, a także osoby, które mogą pomóc w ustaleniu tożsamości opiekuna znalezionego węża" - apelują funkcjonariusze. Udostępniono również zdjęcie tego węża. Policja w dalszej kolejności zamierza ustalić okoliczność, w jaki sposób gad opuścił swój dom.

Jest to najpopularniejszy gatunek węża trzymanego w domowych terrariach. Gatunek ten nie posiada jadu. W przeciwnym wypadku trzymanie węża zbożowego w domu nie byłoby dozwolone. W naturalnych warunkach występuje jedynie na terenie południowo-wschodnich Stanów Zjednoczonych.

Węże zbożowe dorastają do niewielkich rozmiarów. Zwykle jest to 130-150 cm długości, choć w skrajnych przypadkach dorosły wąż zbożowy może osiągnąć długość nawet do 180 cm. Samiec węża zbożowego jest również mniejszy od samicy i ma krótszy ogon.