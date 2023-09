"Wyprowadziliśmy Polskę z dziadostwa, nie umiecie rządzić, jesteście partaczami" - napisał późnym środowym wieczorem na Twitterze premier. W ten sposób szef rządu odpowiedział na słowa Donalda Tuska z bydgoskiego wiecu, gdzie polityk PO przekonywał, że "PiS świadomie wyprowadza Polskę z Unii Europejskiej".

- 15 października odbędzie się drugie, nieformalne referendum: czy będziemy członkami UE czy nie. Dowiedziałem się przed przyjazdem, że były pisowski minister Czaputowicz przyznał, że rząd celowo przepuszcza migrantów dalej na Zachód. Rząd PiS rozpoczął wojnę hybrydową przeciwko Europie, dokładnie jak Putin i Łukaszenko. Grają kartą migracyjną. To jest draństwo - dodał Donald Tusk.

Wpis Mateusza Morawieckiego o "wyprowadzaniu Polski z dziadostwa" skomentowała Konfederacja. "Wyprowadzimy Polskę z dziadostwa, nie umiecie rządzić, jesteście partaczami" - napisano na oficjalnym Twitterowym koncie ugrupowania. Kilkanaście godzin później do słów szefa rządu - w formie spotu - odniosła się Koalicja Obywatelska.

"Drożyzna rujnująca portfele Polaków. Brak unijnych pieniędzy na rozwój Polski. Coraz większe kolejki do lekarzy. Polskie wizy sprzedawane na straganach w Azji i Afryce. Tysiące ton śmieci na nielegalnych wysypiskach. Masowa wycinka lasów i sprzedaż węgla do Chin. Katastrofa ekologiczna na Odrze. Afera goni aferę. Mateusz, to chyba też twoja działka?" - pyta w najnowszym nagraniu lektor KO.

"Doprowadziliście Polskę do dziadostwa. Nie umiecie rządzić. Jesteście partaczami!" - podsumowano w nagraniu udostępnionym w czwartek.