- To wydarzenie, które w autentyczny sposób chwyta mnie za serce - mówił w czwartek podczas inauguracji Muzeum Historii Polski w Warszawie prezydent Andrzej Duda. Dodał, że "powinien przed państwem stać prezydent prof. Lech Kaczyński". - To było jego marzenie, jego idea - zdradził.

W czwartek obyło się w Warszawie oficjalne otwarcie Muzeum Historii Polski. Jako pierwszy głos zabrał prezydent Andrzej Duda, który podkreślił, że muzeum zostało formalnie powołane w 2006 r. - Było marzeniem i ideą prezydenta Lecha Kaczyńskiego - zdradził.

- Uważał to za jedno z najważniejszych zadań, które powinni zrealizować ci, którzy ponoszą odpowiedzialność za Rzeczpospolitą dla przyszłych pokoleń. On odwołując się bardzo często do historii pokazywał życie i wskazywał potencjalne możliwe rozwoje przyszłości, tego co może się stać - mówił prezydent.

Muzeum Historii Polski powstało na warszawskiej Cytadeli

Duda zwrócił też uwagę na miejsce, w którym powstał gmach. Jego zdaniem "jest ono niezwykle ważnym i symbolicznym z punktu widzenia historii Polski - na terenie warszawskiej Cytadeli".

Zaznaczył, że miejsce budowy muzeum stanowi niezwykle ważny symbol. - Historii, która jest nauczycielką życia i być może także naszej przyszłości, w jakimś sensie poprzez inspirację i naukę wierzę, że także kreatorką. Na Cytadeli warszawskiej, symbolu próby zniewolenia Polaków przez 80 lat, symbolu zniszczenia ruchu narodowo-wyzwoleńczego i woli wyzwolenia narodu, cytadeli wzniesionej przez cara Mikołaja I - mówił.

Morawiecki: Symbol, który ma nas prowadzić ku przyszłości

Drugi na scenie pojawił się premier Mateusz Morawiecki, który powiedział: "to co tutaj powstaje, to nie tylko gmach, to symbol, który ma nas prowadzić ku przyszłości".

- Prawdziwie opowiedziana historia, a w szczególności historia Polski, nie tylko powód do dumy, ale przede wszystkim oręż do walki o silną Polskę i o lepszą przyszłość Rzeczpospolitej - tłumaczył.

Podkreślił, że "dzisiaj MHP będzie służyło wszystkim pokoleniom, wszystkim mieszkańcom Polski, aby zobaczyć, jak wielkie dzielo zbudowali nasi przodkowe przez 1000 lat".

