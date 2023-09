Szwajcarska turystka i jej mąż, przebywając na wakacjach na Sardynii, odwiedzili luksusową restaurację z owocami morza w Golfo Aranci. Para nie przyszła jednak do lokalu, po to, aby ich skosztować. Kobieta po zamówieniu langusty postanowiła uratować skorupiaka.

Szwajcarska turystka wybrała z menu langustę po katalońsku z makaronem. Jednak gdy jeszcze żywy skorupiak z został przyniesiony na jej stół kobieta postanowiła go kupić. Zaskoczony szef kuchni spełnił życzenie kobiety.

Wyjął langustę z akwarium, a po zważeniu zakomunikował parze, że będzie ona kosztować 200 euro.

Cena nie grała roli

Turyści zgodzili się na zaproponowaną cenę i poprosili o przełożenie skorupiaka do plastikowego worka. Później goście restauracji zaskoczyli wszystkich po raz kolejny. Kobieta zapytała obsługę, "czy jeżeli wyrzuci langustę z tarasu do morza, to nic jej się nie stanie".

- Na początku pomyślałem, że to żart, ale potem zrozumiałem, że mówiła serio i chciała wykonać dobry gest - powiedział cytowany przez "Daily Mail" restaurator Antonio Fasolino.

Po zapewnieniach, że życie zwierzęcia nie jest zagrożone, kobieta pogłaskała go, a potem wypuściła je do wody. Gdy tylko langusta dotknęła jej tafli, natychmiast odpłynęła. Cała ta scena wzbudziła wiele emocji wśród klientów i obsługi lokalu.

- Widząc wzruszenie na twarzy tej kobiety ja też się wzruszyłem. Była szczęśliwa, że mogliśmy spełnić jej prośbę i cieszyliśmy się wszyscy razem z nią - skomentował Fasolino.