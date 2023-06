"55-letni mężczyzna w Missouri zmarł po zjedzeniu surowych ostryg" – poinformował 9 czerwca Departament Zdrowia Publicznego Hrabstwa St. Louis.

Na rządowej stronie miasta Saint Louis, położonego w stanie Missouri, pojawił się komunikat z którego wynika, że ofiara zjadła owoce morza z bakterią Vibrio vulnificus.

ZOBACZ: Rzeka Raba: Pojawiła się w niej zawiesina, woda zmieniła kolor. "Ryby nie mogą składać ikry"

55-latek miał kupić je w sklepie The Fruit Stand & Seafood. Prawdopodobnie do punktu trafiły za sprawą dostawcy. Śledczy próbują obecnie wyśledzić źródło zakażenia i do tego czasu ostrzegają mieszkańców, aby nie jedli żadnej zakupionej na stoisku żywności.

Groźna bakteria często doprowadza do śmierci

Aby uniknąć zarażenia, amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków (FDA) zaleca unikanie jedzenia surowych ostryg. Choć to najczęściej wybierany sposób ich spożywania, bezpieczniej je upiec, ugotować lub usmażyć.

"Jedzenie ich z ostrym sosem ani alkoholem nie zabija bakterii" – mówi FDA. "Tylko ciepło może je zniszczyć" - dodaje.

Objawy zakażenia zwykle pojawiają się w ciągu 24 godzin i charakteryzują się: biegunką, gorączką, dreszczami, nudnościami, wymiotami i zmianami skórnymi.

WIDEO: Zagrożonych ponad 80 miejscowości. Pilne posiedzenie ukraińskiej rady bezpieczeństwa Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

kg/pgo/polsatnews.pl