W każdym powiecie ta gmina, która będzie miała najwyższą frekwencję wyborczą otrzyma milion złotych - ogłosiła minister klimatu i środowiska Anna Moskwa. Projekt "Bitwa o remizy" ma zachęcić obywateli małych gmin do aktywnego udziału w wyborach. Pomysł wcale nie jest nowy. Podobny program został wprowadzony podczas wyborów prezydenckich w 2020 roku. Do wygrania były wtedy wozy strażackie.

Przed trzema laty była "Bitwa o wozy", teraz przyszedł czas na "Bitwę o remizy". Minister klimatu i środowiska Anna Moskwa ogłosiła w środę kolejną wersję projektu mającego podnieść frekwencję w małych miastach.

W każdym powiecie gmina z najwyższą frekwencją wyborczą otrzyma milion złotych.

Pieniądze trafią do OSP

Na stronie rządowej możemy doczytać, że do programu kwalifikują się gminy do 20 tys. mieszańców. Wyłączone są z niego miasta na prawach powiatu. Zwycięzcy otrzymają do miliona złotych.

"Bitwa o remizy" ma na celu wsparcie Ochotniczej Straży Pożarnej. Dlatego też gminy z najwyższą frekwencją otrzymają finansowanie na termomodernizację, remont i wyposażenie remiz OSP.

Anna Moskwa: Remiza to często ośrodek życia społeczności lokalnej

Inicjatywa została zapowiedziana podczas konferencji prasowej w Komendzie Głównej Straży Pożarnej. Minister Anna Moskwa skupiła się w swojej wypowiedzi na roli OSP.



Stwierdziła, że remizy, których jest w całym kraju około 16 tysięcy, stanowią ważne ośrodki życia i aktywności społeczności lokalnych.

- Gromadzą się tam świetlice, koła gospodyń wiejskich, grupy kulturalne i śpiewacze. Większości straży pożarnych rozwijają się młodzieżowe drużyny pożarnicze - wyliczała.

Minister chwaliła się również osiągnięciami ostatnich ośmiu lat rządów PiS, wśród których wymieniła przekazanie OSP 3,7 tys. wozów strażackich, doposażenie strażnic i wsparcie rozwoju młodzieżowych drużyn pożarniczych.

Cel: Większa frekwencja w małych gminach

Odnosząc się do projektu "Bitwa o remizy" minister podkreśliła jej profrekwencyjny charakter.



- Frekwencja wyborcza w ostatnich wyborach to było w większości Polski średnio 62 proc., a tymczasem w małych miejscowościach, tych do 20 tysięcy mieszkańców ta frekwencja wynosiła od 54 do 59 proc - zauważyła.

- Chcemy aktywizować te lokalne społeczności, chcemy zachęcić do aktywnego udziału w wyborach - dodała.



Wybory parlamentarne odbędą się 15 października.