"Kraj Wybiera" to nowy cykl Interii, w którym redaktor naczelny Piotr Witwicki przygląda się nastrojom przedwyborczym w Polsce. W pierwszej odsłonie przyjrzano się gminie Przytuły. W wyborach w 2019 roku 85,94 proc. głosów powędrowała tam do kandydatów z listy Prawa i Sprawiedliwości.

Piotr Witwicki odwiedził wybrane gminy w kraju, by zapytać mieszkańców o to, na kogo i dlaczego głosują w wyborach parlamentarnych.

- Wybraliśmy specjalnie miejscowości, które różnią się między sobą. Chcieliśmy sprawdzić kilka charakterystycznych miejsc w różnych województwach - wyjaśniał redaktor naczelny Interii na antenie Polsat News.

Pierwszym miejscem, które odwiedził, były Przytuły w woj. podlaskim.

Przytuły. Jedna partia z wyraźną przewagą

W 2019 roku w gminie Przytuły oddano łącznie 868 ważnych głosów. Przytłaczająca większość, bo 746 z nich (85,94 proc.), powędrowała do kandydatów z listy Prawa i Sprawiedliwości. Na drugim miejscu, z 58 głosami (6,68 proc.), uplasowało się Polskie Stronnictwo Ludowe. Koalicja Obywatelska zajęła czwarte miejsce z poparciem rzędu 2,42 proc. Przed nią była Konfederacja, która zdobyła 3 proc. głosów.

- Najciekawsze nie jest nawet to, na kogo mieszkańcy głosowali, ale dlaczego - przyznał Witwicki.

- Motywy mieszkańców to jest coś zupełnie innego, co słyszymy w studiu telewizyjnym, niż mówią socjolodzy i politolodzy. Chcieliśmy opuścić stolicę i poznać motywy wyborców - dodał.

Jak zauważył, dla mieszkańców często nie są aż tak istotne konflikty między politykami. - Ważne jest to, co dzieje się w ich kieszeniach, co wpływa na ich spokój mentalny itd. - przyznaje Piotr Witwicki.

