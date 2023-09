Zespołowi szwedzkich badaczy udało się wyodrębnić próbki RNA ze zmumifikowanego ciała wymarłego zwierzęcia. To pierwszy taki przypadek w historii. To wilk workowaty, zwany także tygrysem tasmańskim. Był to mięsożerny torbacz, podobny kształtem i wielkością do psa, na którego polowali europejscy osadnicy na wyspie aż do całkowitego wyginięcia w pierwszej połowie ubiegłego wieku.