Jak poinformował zespół węgierskich naukowców, psy zwracają większą uwagę na wypowiadane przez nas słowa, kiedy mówi się do nich w określony sposób - inny niż ten używany w komunikacji między dorosłymi osobami.

Psy słuchają podobnie jak niemowlęta. Kluczowy jest sposób mówienia

Zaskakujące wnioski wynikają z analizy skanów psich mózgów, którą przeprowadzili badacze z Wydziału Etologii Uniwersytetu Eötvösa Loránda, Centrum Badawczego Nauk Przyrodniczych i Sieci Badawczej Eötvösa Loránda w Budapeszcie.

Zgodnie z doniesieniami opublikowanymi w czasopiśmie "Communications Biology", mózgi psów wykazują zaskakujące podobieństwo do mózgów niemowląt. Czworonogi tak samo jak maluchy chętniej słuchają, kiedy zwracamy się do nich z przesadną prozodią, czyli w "dziecięcy" sposób.

Chodzi tutaj m.in. o wysoki, śpiewny ton oraz rozciąganie samogłosek. Zwracanie się do niemowląt w ten specyficzny sposób ma wpływ na poprawny rozwój funkcji poznawczych, społecznych i językowych.

Jako jedną z przyczyn reagowania niemowląt na wyższe tony często podawano doświadczenia płodowe - dziecko przyzwyczaja się bowiem do głosu swojej matki. Kobiety natomiast mają zazwyczaj wyższy tembr głosu i bardziej zmienną intonację niż mężczyźni. Takie jednak wytłumaczenie nie jest wystarczające w przypadku psów, przez co wyniki węgierskich badań są jeszcze ciekawsze - donosi serwis ScienceAlert.

Zrobili rezonans mózgu 19 psów. Wyniki zaskakują

Naukowcy zaangażowali do badania 19 psów z ośmiu różnych ras uważanych za szczególnie dobrze odnajdujące się w rodzinach.

Zwierzęta w wieku od dwóch do 10 lat poddano badaniu funkcjonalnym rezonansem magnetycznym (fmri). Kiedy psy leżały w maszynie, ta skanowała aktywność ich mózgów. W tym samym czasie węgierscy badacze odtwarzali trzy różne rodzaje nagranej wcześniej ludzkiej mowy: mowę skierowaną do psów, mowę skierowaną do niemowląt i komunikaty do innego dorosłego człowieka. Wśród nagranych osób znalazło się 12 mężczyzn i 12 kobiet.

Okazało się, że maszyny zarejestrowały większą aktywność w korze słuchowej psich mózgów, kiedy te słyszały komunikaty przeznaczone do psów i niemowląt. Zwierzęta reagowały na dźwięki jeszcze silniej, kiedy słowa wypowiadała kobieta, choć wynik zależał od wysokości i zmienności głosu danej rozmówczyni.

- Zwiększona wrażliwość psich mózgów na mowę kierowaną specjalnie do nich, wypowiadaną szczególnie przez kobiety, może wynikać z faktu, że kobiety częściej niż mężczyźni rozmawiają z nimi z przesadną prozodią - wyjaśniła w artykule specjalistka Anna Gergely.

Jak jednak zaznaczają badacze, w ich eksperymencie nie uwzględniono płci właścicieli zwierząt - ta również może być istotna w przypadku badaniu reakcji psów na dany głos.



Co ciekawe badania prowadzone na wilkach wykazują, że te - w przeciwieństwie do psów - większą uwagę zwracają na komunikaty wypowiadane w niższym tonie.

