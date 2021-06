Poszukiwanym od 20 lat kłusownikiem był Habib Talukder, nazywany "Człowiekiem Tygrysem". Mężczyzna mieszkał obok lasu i chował się w nim, gdy funkcjonariusze przeszukiwali okolicę.

- Działając na podstawie dowodów, w końcu udało nam się go zatrzymać i osadzić w areszcie - powiedział Saidur Rahman, komendant lokalnej policji.

Mordował dzikie koty

Kłusownik działał na obszarze lasów namorzynowych Sundarban, rozciągającym się między Indiami i Bangladeszem, w którym żyje jedna z największych na świecie populacji tygrysów bengalskich.

Skóry i części ciał zabitych zwierząt mężczyzna sprzedawał na czarnym rynku.

- W równym stopniu go szanujemy i się go boimy - powiedział Abdus Salam, jeden z lokalnych zbieraczy miodu. - To niebezpieczny człowiek, który mógłby walczyć sam na sam z tygrysem - dodał.

Tygrysy zagrożone wyginięciem

Według władz Bangladeszu populacja tygrysów bengalskich spadła z 440 w 2004 r. do rekordowo niskiego poziomu 106 sztuk w 2015 r. W 2019 r. liczba zwierząt wzrosła do 114 dzięki skutecznej walce z kłusownictwem w tym regionie.

Mainuddin Khan, regionalny inspektor ochrony lasów, powiedział, że wiadomość o aresztowaniu Talukdera wywołała ulgę. - Był dla nas ogromnym problemem. Stanowił wielkie zagrożenie dla bioróżnorodności lasu - powiedział.

Tygrysy bengalskie znajdują się na liście gatunków zagrożonych.

laf/hlk/The Guardian/Polsatnews.pl