Jak dowiedział się "The Guardian", brytyjski premier Rishi Sunak rozważa wprowadzenie środków podobnych do tych w Nowej Zelandii z grudnia ubiegłego roku. Obejmowałyby one stałe podwyższanie wieku legalnego palenia, tak aby tytoń nigdy nie był sprzedawany osobom urodzonym 1 stycznia 2009 roku lub później.

Polityka antynikotynowa oznaczałaby dla Wielkiej Brytanii całkowite wycofanie papierosów dla osób urodzonych w 2009 roku i później. Partia Pracy oświadczyła wcześniej, że konsultuje się w sprawie wycofywania z czasem sprzedaży papierosów dla młodszych ludzi, a minister zdrowia Wes Streeting powiedział w styczniu, że chce się dowiedzieć, czy istnieje "apetyt na zmiany" w kraju.

Inspiracja Nową Zelandią

Pomysł zaczerpnięto z Nowej Zelandii, która pod rządami byłej premier Jacindy Ardern przyjęła również przepisy ograniczające zawartość nikotyny w wyrobach tytoniowych i wymuszające ich sprzedaż wyłącznie w specjalistycznych sklepach tytoniowych, a nie w sklepach ogólnospożywczych i supermarketach.

- Palenie to zabójczy nawyk, zabijający co roku dziesiątki tysięcy ludzi i stanowiący ogromne obciążenie dla NHS (publicznej ochrony zdrowia - red.) i gospodarki. Chcemy zachęcić więcej osób do rzucenia palenia i spełnić nasze ambicje, aby do 2030 roku być "wolnymi od dymu", dlatego podjęliśmy już kroki mające na celu zmniejszenie wskaźników palenia. Obejmuje to zapewnienie milionowi palaczy w Anglii bezpłatnych zestawów do e-papierosów - powiedział rzecznik brytyjskiego rządu.

MayLan/ac/Polsatnews.pl