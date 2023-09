Nieoficjalnie: Polska rozważa wzmocnienie kontroli na granicy ze Słowacją

Polska rozważa wzmocnienie kontroli na granicy ze Słowacją - dowiedział się nieoficjalnie Polsat News. Ma to związek z problemem nieszczelności słowackich granic. Szlakiem bałkańskim przez Słowację do Polski dostają się nielegalni migranci. Decyzję o wzmocnieniu kontroli ma ogłosić w najbliższym czasie szef MSWiA Mariusz Kamiński.

- Od ponad miesiąca obserwujemy wzrost napływu nielegalnych imigrantów od strony Słowacji - Anna Michalska, rzecznik Straży Granicznej.

Podkreśliła, że jest to granica wewnętrzna Strefy Schengen, a co za tym idzie strażnicy nie mogą prowadzić żadnych kontroli granicznych. - Nie możemy w żaden sposób utrudniać tych kontroli na wewnętrznych Unii Europejskiej. Jedyne co możemy robić to kontrole legalności pobytu, kontrole na drogach dojazdowych do granicy i to robimy. Ale to są tylko kontrolę wyrywkowe - mówiła.

Michalska podkreśliła, że Straż Graniczna w tym roku przy granicy z Czechami i Słowacją zatrzymała 544 nielegalnych imigrantów. W ubiegłym roku o tej porze liczba to wynosiła 122. - Migracja wzrosła 7-krotnie. To jest z 60 do prawie 450 migrantów na odcinku ze Słowacją. Na odcinku z Czechami dwukrotnie - powiedziała.

Tendencja wzrostowa nasiliła się latem.

- Zwiększyliśmy liczbę patroli. Monitorujemy tę sytuację - mówiła Michalska i dodała, że "przywrócenie kontroli granicznych jest ostatecznością".

Niemcy chcą wzmocnić kontrole na granicy z Polską

Rząd w Berlinie rozważa wdrożenie nowych rozwiązań na polsko-niemieckiej linii granicznej.

"Nancy Faeser, szefowa niemieckiego MSW powiedziała, że chciałaby wprowadzenia stałych kontroli na granicach z Polską i Czechami" - donosił w niedzielę "Welt am Sonntag".

W poniedziałek korespondent Polsat News sprawdził te doniesienia. - Rzecznik niemieckiego MSWiA potwierdził mi informację, że są plany stacjonarnych kontroli. W tej chwili minister rozważa w jaki sposób to zrobić, ale nie chce robić tego na własną rękę - mówił korespondent Polsat News Tomasz Lejman. Faeser rozmawiała już ze swoim czeskim odpowiednikiem, a rozmowa z Mariuszem Kamińskim, szefem polskiego MSWiA ma odbyć się w ciągu kilku następnych godzin.

Jak przekazała niemiecka telewizja publiczna, jeden z głównych szlaków migracyjnych wiedzie przez Białoruś i Polskę. Wielu przybyszów przemieszcza się też od strony Bałkanów, właśnie przez południowe granice Polski.