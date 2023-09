- To, co nas szczególnie niepokoi w tym roku, to zwiększona liczba ataków przez migrantów. To przede wszystkim rzucanie kamieniami, petardami, konarami drzew. Białoruskie służby przywożą im cegły i ciągle testują naszą skuteczność - opisuje w rozmowie z polsatnews.pl rzeczniczka Straży Granicznej, Anna Michalska. Dodaje, że do Polski przyjeżdżają delegacje niemalże z całego świata i proszą o rady.

Jak wygląda praca polskich funkcjonariuszy na granicy z Białorusią? Jakie ataki - nie tylko te fizyczne - muszą odpierać służby i o co w Polsce pytają zagraniczni ambasadorowie? Na czym najbardziej zależy Białorusi? I w końcu skąd w puszczy biorą się cegły? Na te wszystkie i wiele innych pytań odpowiedziała rzeczniczka Straży Granicznej Anna Michalska.

Ilu funkcjonariuszy pilnuje polsko-białoruskiej granicy?

- Granicę polsko-białoruską ochraniają dwa oddziały Straży Granicznej: Podlaski - 2 tys. funkcjonariuszy i Nadbużański - tutaj stacjonuje nas 2,5 tysiąca - powiedziała.

W momencie największego szturmu na granicę z Polską, zanim jeszcze pojawiła się bariera, te liczby były jednak dużo większe. - Wtedy było około 13-14 tys. wszystkich służb na granicy - poinformowała.

To jednak liczba bazowa. Jak wskazała rzeczniczka, "od czasu presji migracyjnej, czyli od sierpnia 2021 roku cały czas trwają oddelegowania z innych oddziałów".



- O tych liczbach nie informujemy jednak ze względów bezpieczeństwa. Wspierają nas żołnierze i policja - dodała - W tej chwili na wsparciu jest 500 funkcjonariuszy policji ze sprzętem oraz około 3 tys. żołnierzy.

Bariera ochronna. "Cegły i kamienie odbijają się od granicy"

W czerwcu Straż Graniczna poinformowała, że zakończyły się prace przy instalacji bariery elektronicznej na granicy polsko-białoruskiej. 206-kilometrowa zapora jest wyposażona w trzy tysiące kamer dzienno-nocnych i termowizyjnych, 400 km kabli detekcyjnych oraz 11 kontenerów teletechnicznych. Jej koszt to ok. 343 mln zł. Poza nią od roku funkcjonuje także bariera fizyczna.



- Odkąd mamy barierę to żaden funkcjonariusz nie został ranny, bo część cegieł, które lecą w ich stronę, odbija się i nie przedostaję do nas. Służby stały się bezpieczniejsze. Zwłaszcza 2021, czy nawet w 2020 roku łącznie około kilkunastu funkcjonariuszy trafiło zostało rannych - opowiada Anna Michalska.

Jak wskazała, funkcjonariusze trafiali do szpitali w różnymi obrażeniami. Uszczerbku na zdrowiu doznali, gdy trafiła w nich cegła lub kamień rzucony przez migrantów. - Były też skręcenia w czasie zatrzymań - dodała rzeczniczka.

- Ta bariera chroni nas przed atakami, czujemy się bezpieczni. Żaden funkcjonariusz nie został ranny. Ponadto wzdłuż tej bariery powstała droga dojazdowa. Dzięki temu możemy bardzo szybko przemieszczać się w kolejny punkty, gdzie na przykład, mamy sygnał o próbie wejścia na terytorium Polski - wspomniała.

Nielegalne przekroczenia granicy. "To niebezpieczne służby"

Jakie są liczby? W 2021 roku odnotowano 40 tys. prób nielegalnego przekroczenia granicy. Rok później mniej, bo niecałe 16 tys. W 2023 roku ta liczba ponownie wzrosła. - Od początku tego roku do teraz mamy już ponad 21 tys. prób nielegalnego przekroczenia granicy. Od maja wzrosła liczba tych prób i rosła do początku września - opisuje rzeczniczka.



We wrześniu sytuacja odrobinę się uspokoiła, bo - jak wskazuje rzeczniczka - Straż Graniczną wspierają teraz dodatkowe siły policji i żołnierzy.



- To, co nas jednak szczególnie niepokoi w tym roku, to zwiększona liczba ataków migrantów. W ubiegłym było ich dużo mniej. Od maja powróciła agresja, która miała miejsce szczególnie w 2021 roku, czyli na początku kryzysu na granicy - opisuje.

Służby białoruskie dowożą im cegły. "Naturalnie nie występują w puszczy"

Na czym polega agresja? - To jest przede wszystkim rzucanie cegłami, konarami drzew, kamieniami. Uszkadzanie kamieniami służbowych samochodów. Rzucanie płonącymi gałęziami. Często zdarza się rzucanie petardami. Zdarzało się też celowanie bronią w kierunku polskich funkcjonariuszy - wymienia rzeczniczka SG.



- Jeśli chodzi o agresję słowną i obrażanie przede wszystkim Polaków, ale też samych polskich funkcjonariuszy, to "jest to codzienność". - Obelgi kierowane w stronę Polski słyszymy już każdego dnia - podkreśliła.



- Niszczenie znaków przygranicznych nie wiadomo z jakiego powodu. Najczęściej dochodzi do tego wtedy, gdy migrantom nie udaje się przekroczyć granicy. Dzięki naszym systemom elektronicznym, wiemy, w którym miejscu może dojść do incydentu. Wtedy jedziemy na miejsce i uniemożliwiamy taką akcję. Migranci wyładowują wtedy swoją złość - mówi.



Jak dodała, Straż Graniczna widzi, że "wszystkie te ataki są kierowane przez służby białoruskie", które "dostarczają na miejsce petardy i cegły". Bo przecież cegły w puszczy naturalnie nie występują.

Sytuacja jest napięta. Białoruś "tylko na to czeka"

Sytuacja cały czas jest napięta. - W interesie służb białoruskich jest to, żeby doprowadzić do eskalacji i konfliktu. Po pierwsze te służby są bardzo niebezpieczne, a po drugie sami funkcjonariusze muszą być bardzo rozważni w swoich działaniach, żeby nie przesadzić z odpowiedzią - powiedziała.

Since the beginning of migration pressure at the PL-BY border, #funkcjonariuszeSG (#BGofficers) have carried out 23 difficult rescue operations, risking their own health and lives, during which they saved almost 80 foreigners. pic.twitter.com/QR0QqjIBZ4 — Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) September 22, 2023



- Białoruś tylko czeka na to, żeby oskarżyć nas o nieodpowiedzialne zachowania - podkreśliła rzeczniczka - To, co jest najważniejsze, to fakt, że bronimy granic Polski i granic Unii Europejskiej. To jest nasz wspólny interes i nasze wspólne bezpieczeństwo - podkreśliła.

Próby nielegalnego przekroczenia polsko-białoruskiej granicy. Dane SG

Rzeczniczka SG poinformowała też, że odkąd jest bariera fizyczna, to prób podejmują się głównie młodzi mężczyźni od 20 do 40 lat. - Zdarzają się też dorosłe kobiety, ale to rzadkość. Dzieci praktycznie nie ma żadnych. W tym roku było jedno zdarzenie w maju. Było o tym zresztą głośno - mówiła.



Przypomniała, że pod polsko-białoruską granicę przyjechała grupa z dziećmi. - Grupę najpierw przywieźli Białorusini i później ją zabrali. Cała akcja miała wymiar propagandowy - zaznaczyła.



- W tym roku, podobnie jak w zeszłym, jest ogromne zróżnicowanie pod względem obywatelstwa. Mieliśmy już styczność z migrantami z pięćdziesięciu różnych państw. To nie jest jakaś konkretna grupa migrantów, jak na przykład uchodźcy z Ukrainy, którą można jakoś określić i przyjąć. To jest olbrzymia liczba państw i cudzoziemców, którą ściąga strona białoruska na ten odcinek granicy - dodaje.

"Nielegalni migranci to zorganizowana akcja"

Anna Michalska podkreśliła też, że "każda z tych osób zapłaciła za to, żeby tu się dostać". - Ta presja migracyjna jest dobrze zorganizowana. Nielegalne przekroczenia granicy z Białorusi do Polski ma formę zorganizowaną. Tam nie żadnych przypadkowych osób. Wszystkie zostały przewiezione przez służby białoruskie, wszystkie za to zapłaciły i wszystkie mają świadomość, że będą próbowały granicę przekraczać nielegalnie i prawie wszystkie te osoby chcą się dostać do krajów Europy Zachodniej - mówiła.



Wskazała też, że osoby które składają wnioski o ochronę jest niewiele. - Czasami te osoby składają je tylko po to, żeby przedostać się dalej. Sami zresztą mówią, że interesują ich socjale w Niemczech czy w innych krajach. Mało jest osób, które deklarują, że są prześladowane i szukają schronienia - powiedziała.



- Zresztą te osoby same wybierają sobie kraj, w którym chcą złożyć wniosek ochronę międzynarodową, więc to nie są uchodźcy. To są migranci ekonomiczni. Bo uchodźca szuka w pierwszym bezpiecznym państwie, a nie sam szuka sobie państwa, w którym chce złożyć wniosek.

Rzeczniczka wskazała, że dzięki temu, że pojawił się monitoring można analizować taktyki działania migrantów. - Bo migranci nie przekraczają granicy w sposób spontaniczny, to wszystko jest zaplanowane - wyjaśniła.



- Czasem szturmują granicę w jednym miejscu dużą grupą. Innym razem jest to kilka mniejszych ataków rozproszonych w różnych punktach. Czasem zbierają się w jednym miejscu, ale z przerwami co kilkanaście minut. My mamy świadomość, że służby białoruskie cały czas nas testują.

„Gdybym cię dorwał…”



Agresja słowna i groźby przemocy seksualnej - z tym mierzą się funkcjonariuszki ⁦@Straz_Graniczna⁩ strzegące naszej granicy z Białorusią.



Poniżej jeden z przykładów takiego zachowania. Szokujące!



Murem za polskim Mundurem! pic.twitter.com/PUHUQtcvDc — Stanisław Żaryn (@StZaryn) September 19, 2023



- Sprawdzają naszą skuteczność i to, jak szybko reagujemy. Pokazywaliśmy niedawno filmik, jak migranci próbowali się czołgać przez naszą granicę, bo myśleli, że nie są zauważeni. Próbują też niszczyć kamery i sprzęt.

"Przyjeżdżają do nas delegacje"

Ze względu na utrzymujący się od lat kryzys migracyjny na granicy polsko-białoruskiej, polscy funkcjonariusze - jak wskazuje rzeczniczka - stali się źródłem wiedzy dla innych państw zmagających się z podobną presją.

- Przyjeżdżają do nas praktycznie z całego świata. Przede wszystkim kraje nadbałtyckie, które mają podobny problem z Białorusią. Przyjeżdżają ambasadorowie z UE i spoza - powiedziała.