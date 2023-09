Nie będzie programu dotyczącego odbioru opon rolniczych. Jest stanowisko NFOŚiGW

Utylizacja odpadów pozostałych po produkcji rolniczej to problem, z którym polscy gospodarze mierzą się od wielu lat. Rosnące z każdym rokiem koszty odstawienia odpadów skłoniły Krajową Izbę Rolniczą do złożenia stosownego pisma w Ministerstwie Klimatu i Środowiska. Odpowiedź z 19 września 2023 roku nie przyniosła przełomu w tej sprawie.

Czego dotyczyło pismo Krajowej Izby Rolniczej?

Złożony w lipcu wniosek dotyczący trudności związanych z gospodarką odpadami powstającymi w ramach produkcji rolniczej, podejmował dwie istotne kwestie:

niską kwotę dofinansowania z programu priorytetowego pn. "Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej",

utylizację zużytych opon od pojazdów rolniczych.

Zgodnie z przepisami opony do pojazdów rolniczych nie są odpadami komunalnymi. Z tego powodu nie można ich oddawać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. Wskazane ogumienie, podobnie jak inne produkty obciążające środowisko naturalne, winny być przekazane do zakładu specjalizującego się w utylizacji.

Tu jednak pojawiają się schody. Jak argumentują autorzy wniosku, w naszym kraju istnieje tylko kilka zakładów przyjmujących opony od maszyn rolniczych. Co ważne, zdecydowana większość z nich wymaga uiszczenia wysokich opłat, sięgających nawet tysiąca złotych za tonę takiego odpadu.

W związku z tym program "Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej" – zdaniem wnioskodawców – powinien objąć również utylizację opon rolniczych. Czy ten głos został wysłuchany?

Resort klimatu i środowiska wystosował odpowiedź, która nie zadowoli rolników

W odpowiedzi na złożony wniosek Ministerstwo Klimatu i Środowiska we współpracy z NFOŚiGW podkreśla, że rzeczony program priorytetowy odnosi się do przedsięwzięć polegających na rozwoju infrastruktury służącej zagospodarowaniu odpadów. W jego ramach nie będę finansowane działania związane z recyklingiem odpadów z tworzyw sztucznych, zużytych opon lub opakowań wielomateriałowych.

Podmioty odpowiedzialne za odbiór tego typu odpadów mogą ubiegać się o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego pn. „Racjonalna gospodarka odpadami”

Kto powinien płacić za utylizację odpadów produkcji rolniczej?

Takie postawienie sprawy rodzi pytanie o to, kto powinien płacić za utylizację opon? W swoim piśmie autorzy odpowiedzi wskazują, że "odpowiedzialność za stworzenie możliwości zagospodarowania odpadów i współfinansowanie tych działań powinna leżeć po stronie wprowadzających produkty lub opakowania, ale również opony do maszyn rolniczych, w ramach wynikającej z prawa UE rozszerzonej odpowiedzialności producenta".

Tym samym wiele wskazuje na to, że polscy rolnicy nadal będą musieli radzić sobie ze zużytymi oponami na dotychczasowych zasadach.

Polsatnews.pl